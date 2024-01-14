Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Sevgilin Senin Gözünde Hangi Süper Kahraman?

etiket Sevgilin Senin Gözünde Hangi Süper Kahraman?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 22:01

Sen sevgilini hangi süper kahraman olarak görüyorsun? Testi çöz, hangi süper kahraman gibi gördüğünü söyleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. İlk dikkatini çeken özelliği ne olmuştu?

3. Senin için bu ilişkinin olmazsa olmazı nedir?

4. Sevgilin için bu dünyadaki en önemli şey ne?

5. Sevgilin bunlardan hangisine asla dayanamaz?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Peki birlikte nerede yaşamak isterdiniz?

7. Diyelim ki bir arkadaşın senin dedikodunu yaptı ve iftira attı. Erkek arkadaşının tepkisi ne olur?

8. Peki sevgilinleyken dışarıda tanımadığın biriyle kavga ettin, sevgilinin tepkisi ne olur?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Kesinlikle Captain America!

Senin sevgilin hem eğlenceli, hem sadık hem de güvenilir biri. Ne olursa olsun her zaman senin yanında. Öyle çok kavga, gürültüden hoşlanmıyor. Bir şeyleri kırıp dökmeyi sevmiyor ama çok iyi arabuluculuk yapıyor ve hayatını kolaylaştırıyor. Gücü ile sevgisini birleştirerek ilişkinizde de harikalar yaratıyor. Gerçekten de çok şanslısın!

Kesinlikle Spiderman!

Senin sevgilin yeri gelince aşk dolu yeri gelince de kahraman. Tabii bazen sakarlıkları ve komiklikleri oluyor o ayrı ama genel olarak seni korumaya çalışıyor. Çok önemli bir şey olmadığı sürece araya girmemeye çalışıyor. Onun en büyük isteği seninle mutlu mesut yaşayıp gitmek ve eğlenmek. Tabii ki her zaman senin yanında olmayı da ihmal etmiyor. Gerçekten çok iyi!

Kesinlikle Wonder Woman!

Senin sevgilin seni korumak için her şeyi ama her şeyi yapar! Önemli olan senin mutluluğun ve huzurun. Zaten dünyadaki adaletsizliğe de dayanamıyor. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor, bu aşamada da bildiklerini ortaya koymayı unutmuyor. Tıpkı Wonder Woman gibi hem güçlü, hem aşık hem de adaletli! Gerçekten de onun yanında güvende ve mutlusun!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?