Sevgilin Senin Gözünde Hangi Süper Kahraman?

Senin sevgilin seni korumak için her şeyi ama her şeyi yapar! Önemli olan senin mutluluğun ve huzurun. Zaten dünyadaki adaletsizliğe de dayanamıyor. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor, bu aşamada da bildiklerini ortaya koymayı unutmuyor. Tıpkı Wonder Woman gibi hem güçlü, hem aşık hem de adaletli! Gerçekten de onun yanında güvende ve mutlusun!