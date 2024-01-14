Sevgilin Senin Gözünde Hangi Süper Kahraman?
Sevgilin Senin Gözünde Hangi Süper Kahraman?
Sen sevgilini hangi süper kahraman olarak görüyorsun? Testi çöz, hangi süper kahraman gibi gördüğünü söyleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. İlk dikkatini çeken özelliği ne olmuştu?
3. Senin için bu ilişkinin olmazsa olmazı nedir?
4. Sevgilin için bu dünyadaki en önemli şey ne?
5. Sevgilin bunlardan hangisine asla dayanamaz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Peki birlikte nerede yaşamak isterdiniz?
7. Diyelim ki bir arkadaşın senin dedikodunu yaptı ve iftira attı. Erkek arkadaşının tepkisi ne olur?
8. Peki sevgilinleyken dışarıda tanımadığın biriyle kavga ettin, sevgilinin tepkisi ne olur?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda