İmkansız Görünse de Ayrılığın Üstesinden Gelmek Zor Değil: Unutma Garantili 11 Teknik!

İlişkiler ne kadar gerçekse ayrılık da maalesef en az o kadar gerçektir. Bir ayrılığın üstesinden gelmekse her zaman o kadar kolay olmayabilir. Biten bir ilişkinin ardından yas tutup üzülmek çok doğal. Ama bu üzücü duruma kapılıp hayatı kendine zindan etmene gerek yok. Üstünden uzun zaman geçmesine rağmen biten bir şeyin tekrar canlanmasını beklemeyeyse hiç ama hiç gerek yok!

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