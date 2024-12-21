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İmkansız Görünse de Ayrılığın Üstesinden Gelmek Zor Değil: Unutma Garantili 11 Teknik!

etiket İmkansız Görünse de Ayrılığın Üstesinden Gelmek Zor Değil: Unutma Garantili 11 Teknik!

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
21.12.2024 - 22:01

İlişkiler ne kadar gerçekse ayrılık da maalesef en az o kadar gerçektir. Bir ayrılığın üstesinden gelmekse her zaman o kadar kolay olmayabilir. Biten bir ilişkinin ardından yas tutup üzülmek çok doğal. Ama bu üzücü duruma kapılıp hayatı kendine zindan etmene gerek yok. Üstünden uzun zaman geçmesine rağmen biten bir şeyin tekrar canlanmasını beklemeyeyse hiç ama hiç gerek yok!

Eğer 'Nereden başlarım, nasıl yaparım' diyorsan bu içerik tam senlik. Çünkü eminiz ki, aşağıdaki maddelerin birinde kendine en çok uyan çözümü bulacaksın. 👇

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1. Sırf dikkatini dağıtıyor diye sana zarar veren şeylere fazla yönelme.

Ayrılığın ilk başlarında birkaç kadeh bir şeyler içmek veya sırf unutmak için başkalarıyla takılmak iyi bir çözümmüş gibi görünebilir. Sana kendini daha az yalnız hissettiren bu tip eylemler gün sonunda yine sadece sana zarar verir. Bu nedenle özellikle ayrılık henüz tazeyken sırf onu unutturuyor diye, kendine zarar verecek eylemlerin tümünden kaçınman gerekir. Çünkü sonuçta bu tip davranışların ardından kendini daha kötü ve yalnız hissetme riskin de artar.

2. Kalp kırıklığıyla mücadele etme.

Ayrılığın ardından yapılan en büyük hatalardan biri kalp kırıklığıyla mücadele etmeye çalışmaktır. Halbuki sevmek ve mutlu olmak ne kadar doğalsa, üzülmek ve ağlamak da aynı şekilde doğaldır. Üstelik çoğu durumda, acıyı derinden yaşamak muhteşem bir terapi yöntemi olabilir. Hissettiğin bu duygular ne kadar ağır olursa olsun, onlarla mücadele etmez ve onları ne kadar iyi kucaklarsan, yaşanan her şeyi geride bırakmaya da o kadar hızlı adapte olursun. 💔

3. Seni mutlu eden şeylere odaklan.

Bu esnada sana kendini iyi hissettiren şeylere odaklanmayı da deneyebilirsin. Çünkü her ilişki belirli bir efor ve çaba gerektirir. Haliyle ilişki sebebiyle ara verdiğin hobiler, yapmak isteyip de vakit ayıramadığın şeyler ya da aklına gelen herhangi bir şey için şu an en doğru zaman olabilir. Çok isteyip de katılamadığın pişirme kursu, bir türlü başlayamadığın yeni kolaj çalışman ya da izlemek istediğin o gösteri için daha fazla beklemene gerek yok.

4. Ayrılığın esas sebeplerini kendine hatırlat.

Biten ilişkinin ardından, genellikle karşı tarafın bize hissettirdiği iyi duyguları ve yaptığı iyi şeyleri hatırlamaya daha meyilliyizdir. Ama gerçekte olan her zaman bu kadar romantik ve güzel değildir. Aksine birçok iniş çıkış, üzücü anı ve göz ardı edilen kötü söylemle doludur. Bu nedenle ayrılığın üstesinden en hızlı şekilde gelmek için onun sana yaptıkları, bazen yapmadıkları veya sana kendini değersiz hissettirmeleri her zaman aklında olmalı. Böylece aslında kafanda büyüttüğün kadar ölümsüz bir şey yaşamadığını da belki daha iyi kavrayabilirsin. 🫂

5. Ona tekrar mesaj atmadan önce iki kez düşün.

Ayrılığı kabullenmeni zorlaştıracak en tehlikeli davranış ona terar ulaşmaya çalışmandır. Çünkü zaten bir ilişki bitmişse bitmiş demektir ve ona yeniden erişmen, işleri sürüncemede bırakmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Sakız gibi bir ilişkinin olmamasını istiyorsan, ona son kez 'Hoşçakal' demeyi öğrenmen ve gerçek anlamda işlere bir son vermen gerekir. Böylece sonrasında gelecek yeni düzene de daha kolay alışırsın. 😘

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6. Onunla tüm ilişiğini kesmeye çalış.

Onunla arkadaş olarak kalmak çoğu zaman çocuksu bir umuttan başka bir şey değildir. Bu gerçeği kabul eder etmez, onu arkadaş çevrenden çıkarmayı veya sosyal medya hesapları üzerinden engellemeyi deneyebilirsin. Ortak arkadaşların olduğu durumda bunların tümü senin için imkansız olabilir. Ama o zaman da en azından, onun hesabına kısıtlama getirebilir ve böylece kendini sürekli onun paylaşımlarına maruz kalma riskinden koruyabilirsin. 😎

7. Yalnız olmadığını hatırla.

Ayrılığın ardından yalnız kalmak çok zordur. Bu nedenle bu dönemde yakın arkadaşlarına her zamankinden daha çok ihtiyacın olur. Onların sana ulaşma çabalarını reddetmemen, dışarı çıkma veya birlikte vakit geçirme tekliflerine açık olman işleri senin için daha kısa sürede düzeltebilir. 🥳

8. Arayı açtığın arkadaşlarınla barışmayı dene.

Kimi zaman ilişkin sebebiyle bu kişileri sen dışlamış olabilirsin. Ama yakın arkadaş dediğin, üzerinden ne kadar zaman geçse de sana sırtını dönmeyen ve derdine ilk aramada koşan kişidir. Yani, ayrılık döneminde eski arkadaşlarına ilk adımı atmaktan çekinmemelisin. Çünkü onlarla tekrar arayı kapaman sadece kendini daha iyi hissetmene değil, onların hayatında neler olup bittiğini anlamana ve eski günlere dönmene de yardımcı olabilir.

9. Sana onu hatırlatan şeylerden kurtul.

Biten ilişkinin ardından birine takılı kalmamızın temel sebepleri arasında etraftaki hatırlatıcılar bulunur. Bu hatırlatıcılar kimi zaman fiziksel eşyalar, kimi zamansa diğer kişilerdir. Eğer senin için söz konusu eski bir tişört, verilen bir hediye ya da romantik bir mesajsa bunları çöpe atarak işe başlayabilirsin. İnsanların hatırlatıcı olduğu durumlardaysa bu çevreyle iletişimi minimuma indirmen senin için en sağlıklı adımdır. ✌️

10. Profesyonel destek almaktan çekinme.

Ayrılığı atlatma süreci herkes için farklıdır, senin için uzun ya da kısa sürmesi tamamen kendi deneyiminle ilgilidir. Ama bütün bu durumun hayatına engel olduğunu düşünüyorsan profesyonel destek almayı da her zaman değerlendirebilirsin. Çünkü böylece zorlu ayrılık sürecini en sağlıklı şekilde atlatabilir, onu unutamasan bile yeni hayatına çok daha hızlı adapte olabilirsin. Üstelik kim bilir, belki bu süreçte kendine dair bazı aydınlanmalar da yaşarsın. 💜

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11. Ve en önemlisi, zamanla her şeyin daha az acıtacağını hatırla.

Ve hep unutulan şu gerçeği asla unutmamalısın: 'Zaman her şeyin ilacıdır.'

Her ilişki ve ayrılık farklıdır, haliyle iki durum da herkes için farklı seyreder. Bu nedenle kendini suçlamaman, işleri aceleye getirmemen ve akışa bırakman gerekir. Sana gelen duygularla yüzleşmen ve geçmişe bakarken objektif olmaya çalışman her şeyi daha iyi anlamanı sağlar. Üzerinden zaman geçtikçe geçmişe dair duygu ve düşüncelerimiz de berraklaşır. Yani, kimi şeyleri şu an tam olarak anlayamıyor olabilirsin. Ama emin ol, kendine zaman tanır ve aynı konuya sonra tekrar dönersen daha net bir görüşe sahip olursun.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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