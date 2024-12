İmkansız Görünse de Ayrılığın Üstesinden Gelmek Zor Değil: Unutma Garantili 11 Teknik!

Ve hep unutulan şu gerçeği asla unutmamalısın: 'Zaman her şeyin ilacıdır.'

Her ilişki ve ayrılık farklıdır, haliyle iki durum da herkes için farklı seyreder. Bu nedenle kendini suçlamaman, işleri aceleye getirmemen ve akışa bırakman gerekir. Sana gelen duygularla yüzleşmen ve geçmişe bakarken objektif olmaya çalışman her şeyi daha iyi anlamanı sağlar. Üzerinden zaman geçtikçe geçmişe dair duygu ve düşüncelerimiz de berraklaşır. Yani, kimi şeyleri şu an tam olarak anlayamıyor olabilirsin. Ama emin ol, kendine zaman tanır ve aynı konuya sonra tekrar dönersen daha net bir görüşe sahip olursun.