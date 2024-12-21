İmkansız Görünse de Ayrılığın Üstesinden Gelmek Zor Değil: Unutma Garantili 11 Teknik!
İmkansız Görünse de Ayrılığın Üstesinden Gelmek Zor Değil: Unutma Garantili 11 Teknik!
İlişkiler ne kadar gerçekse ayrılık da maalesef en az o kadar gerçektir. Bir ayrılığın üstesinden gelmekse her zaman o kadar kolay olmayabilir. Biten bir ilişkinin ardından yas tutup üzülmek çok doğal. Ama bu üzücü duruma kapılıp hayatı kendine zindan etmene gerek yok. Üstünden uzun zaman geçmesine rağmen biten bir şeyin tekrar canlanmasını beklemeyeyse hiç ama hiç gerek yok!
Eğer 'Nereden başlarım, nasıl yaparım' diyorsan bu içerik tam senlik. Çünkü eminiz ki, aşağıdaki maddelerin birinde kendine en çok uyan çözümü bulacaksın. 👇
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1. Sırf dikkatini dağıtıyor diye sana zarar veren şeylere fazla yönelme.
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2. Kalp kırıklığıyla mücadele etme.
3. Seni mutlu eden şeylere odaklan.
4. Ayrılığın esas sebeplerini kendine hatırlat.
5. Ona tekrar mesaj atmadan önce iki kez düşün.
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6. Onunla tüm ilişiğini kesmeye çalış.
7. Yalnız olmadığını hatırla.
8. Arayı açtığın arkadaşlarınla barışmayı dene.
9. Sana onu hatırlatan şeylerden kurtul.
10. Profesyonel destek almaktan çekinme.
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11. Ve en önemlisi, zamanla her şeyin daha az acıtacağını hatırla.
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