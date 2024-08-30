Sevgilin Senden Önce Birine Hiç Aşık Oldu mu?
Sevgilin Senden Önce Birine Hiç Aşık Oldu mu?
Sevgilin senden önce hiç başka birine aşık oldu mu?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sevgilin sana geçmişteki aşklarıyla ilgili konuşur mu?
4. Peki sevgilinin eski sevgililerinin hiç gördün mü? (Önceden aynı arkadaş ortamında bulunma veya fotoğraf veya yolda karşılaşma)
5. Peki sevgilin sosyal medyadan eski sevgililerini takip ediyor mu?
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6. Sevgilin geçmişteki anılarından sık sık bahseder mi?
7. Sevgilin daha önce senden hiçbir şey sakladı mı?
8. Sevgilin sence sana sonsuz güveniyor mu?
9. Sevgilinin sana aşık olduğuna emin misin?
10. Son olarak sevgilinin burcunu seçer misin?
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Senin sevgilin daha önce aşık olmuş!
Senin sevgilin ilk kez sana aşık olmuş!
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