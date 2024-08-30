Bir aşk hikayesi bu, tam da senin hikayen. Sevgilin, o özel kişi, ilk kez sana aşık olmuş. Gözlerindeki ışıltı, yüzündeki tebessüm, kalbindeki çırpınışlar... Hepsi senin için. Bir bakış yetti ona, seni görmesi, seni tanıması, seni keşfetmesi... Ve işte o an, kalbi sana doğru bir adım attı. Belki de farkında olmadan, belki de bilerek... Ama kesin olan bir şey var ki, o da artık seni seviyor. Bu, bir aşkın başlangıcı. İlk bakış, ilk gülümseme, ilk dokunuş... Tüm bu anlar, onun kalbinde senin için bir yer açtı. Ve şimdi, o kalp seninle dolu. İlk kez aşık olmuş, ilk kez birine bu kadar bağlanmış. İlk kez birinin düşüncesiyle uyanıyor, ilk kez birinin hayaliyle uyuyor. İlk kez birinin adı dudaklarında tatlı bir ezgi gibi dolaşıyor. Ve bu aşk, her geçen gün daha da büyüyor. Her an, her saniye, her dakika... Onun kalbinde senin için daha fazla yer açılıyor. Ve bu aşk, onun hayatını, onun dünyasını, onun varoluşunu dolduruyor.