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Sen Daha Önce Hiç Sevildin mi?

Sen Daha Önce Hiç Sevildin mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
28.08.2024 - 16:01

Sen daha önce hiç sevildin mi?

Haydi testeeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım bir ilişkinin başında hissettiğin ilk heyecanı nasıl tanımlarsın?

3. Söyle bakalım bir ilişkinin başında hissettiğin ilk heyecanı nasıl tanımlarsın?

4. Sevildiğini hissettiğinde, bu duyguyu başkalarıyla paylaşır mısın?

5. Bir ilişkide sürekli sevgi ve ilgi görmek seni nasıl etkiler?

5. Bir ilişkide sürekli sevgi ve ilgi görmek seni nasıl etkiler?
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6. Aşka inanıyor musun?

7. Birine karşı derin duygular beslediğinde, bu kişiyi nasıl düşünürsün?

7. Birine karşı derin duygular beslediğinde, bu kişiyi nasıl düşünürsün?

8. Sen birini sevince nasıl davranıyorsun?

8. Sen birini sevince nasıl davranıyorsun?

9. Peki kendini en son ne zaman güzel/yakışıklı hissettin?

9. Peki kendini en son ne zaman güzel/yakışıklı hissettin?

10. Son olarak biri için her şeyi göze aldığın bir dönemin oldu mu?

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Sen gerçekten sevilmişsin!

Hayatında birçok anı biriktirdin ve etrafındaki insanların sana olan duygularını gözlemledin. Ancak şimdi, her şeyin ötesinde, gerçekten sevilmiş olduğunun farkına varıyorsun. Bu sevgi, sadece sözlerde değil, davranışlarda, desteklerde ve küçük jestlerde kendini gösteriyor. Gerçek sevgi, derin bir bağlılık ve samimiyet içerir; seni olduğu gibi kabul eder ve seni değerli hissettirir. Çevrendeki insanlar seni içtenlikle seviyor, sana karşı duydukları derin hislerle seni destekliyor ve hayatında önemli bir yer tutuyor. Bu sevgi, sana güven, huzur ve mutluluk getiriyor. Kendini gerçekten sevilmiş hissetmek, kendine olan güvenini artırıyor ve yaşamına daha büyük bir anlam katıyor. Bu sevginin varlığını ve sana sunduğu sıcaklığı her gün takdir ederek, bu değerli bağları koruyarak ve karşılıklı olarak bu sevgiye cevap vererek hayatının her anını dolu dolu yaşamalısın. Gerçekten sevilmiş olmanın verdiği bu özel hissiyatı kutlamalı ve bu sevgiyi içsel bir güç olarak kullanmalısın.

Sen henüz gerçekten sevilmemişsin!

Belki de hayatında birçok insan tarafından sevildiğini düşündüğün zamanlar olmuştur, ancak şimdiye kadar gerçekten derin ve içten bir sevgi deneyimi yaşamadığın bir dönemde bulunuyorsun. Bu, kendini yalnız ve eksik hissetmene neden olabilir. Gerçek sevgi, sadece yüzeysel bir ilgi veya geçici bir hoşnutluk değil, seni bütün olarak kabul eden, anladığını ve sana değer veren bir bağdır. Henüz bu tür bir sevginin tam anlamıyla deneyimlemediğin bir aşamadasın. Ancak bu, umudunu kaybetmen gerektiği anlamına gelmez. Bu tür bir sevgi, zaman alabilir ve doğru insanı bulana kadar çeşitli ilişkilerden ve deneyimlerden geçmen gerekebilir. Kendini bu sevginin gelecekte seni bulacağına ve seni içten bir şekilde sevecek kişileri hayatına çekeceğine inanarak, kendini sevgiye açmaya devam etmelisin. Bu süreçte kendine nazik olmalı, içsel gücünü korumalı ve gerçek sevginin seni bulması için sabırlı olmalısın.

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Emel

Sen gerçekten sevilmişsin! Yeri geldi sevildik😇 yeri geldi sevildiğimizi sandık 🥹