Sen Daha Önce Hiç Sevildin mi?
Sen Daha Önce Hiç Sevildin mi?
Sen daha önce hiç sevildin mi?
Haydi testeeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım bir ilişkinin başında hissettiğin ilk heyecanı nasıl tanımlarsın?
4. Sevildiğini hissettiğinde, bu duyguyu başkalarıyla paylaşır mısın?
5. Bir ilişkide sürekli sevgi ve ilgi görmek seni nasıl etkiler?
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6. Aşka inanıyor musun?
7. Birine karşı derin duygular beslediğinde, bu kişiyi nasıl düşünürsün?
8. Sen birini sevince nasıl davranıyorsun?
9. Peki kendini en son ne zaman güzel/yakışıklı hissettin?
10. Son olarak biri için her şeyi göze aldığın bir dönemin oldu mu?
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Sen gerçekten sevilmişsin!
Sen henüz gerçekten sevilmemişsin!
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Sen gerçekten sevilmişsin! Yeri geldi sevildik😇 yeri geldi sevildiğimizi sandık 🥹