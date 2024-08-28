Sen daha önce hiç sevildin mi?

Belki de hayatında birçok insan tarafından sevildiğini düşündüğün zamanlar olmuştur, ancak şimdiye kadar gerçekten derin ve içten bir sevgi deneyimi yaşamadığın bir dönemde bulunuyorsun. Bu, kendini yalnız ve eksik hissetmene neden olabilir. Gerçek sevgi, sadece yüzeysel bir ilgi veya geçici bir hoşnutluk değil, seni bütün olarak kabul eden, anladığını ve sana değer veren bir bağdır. Henüz bu tür bir sevginin tam anlamıyla deneyimlemediğin bir aşamadasın. Ancak bu, umudunu kaybetmen gerektiği anlamına gelmez. Bu tür bir sevgi, zaman alabilir ve doğru insanı bulana kadar çeşitli ilişkilerden ve deneyimlerden geçmen gerekebilir. Kendini bu sevginin gelecekte seni bulacağına ve seni içten bir şekilde sevecek kişileri hayatına çekeceğine inanarak, kendini sevgiye açmaya devam etmelisin. Bu süreçte kendine nazik olmalı, içsel gücünü korumalı ve gerçek sevginin seni bulması için sabırlı olmalısın.