Sen Hangi Efsanevi Hayvansın?
Sen Hangi Efsanevi Hayvansın?
Sen hangi efsanevi hayvansın?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Zorlu bir görevle karşılaştığında nasıl bir yaklaşım sergilersin?
4. En çok hangi özellik seni tanımlar?
5. Bir renk seç desek...?
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6. En sevdiğin doğa unsuru nedir?
7. Peki seninle anlaşmak kolay mı?
8. En iyi şekilde nasıl dinlenirsin?
9. Seç bakalım birini!
10. Son olarak meraklı biri misin?
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Ejderha
Unicorn
Simurg
Şahmeran!
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