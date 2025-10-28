Sessizliğin Yaratıcılığa Dönüşü, Meditatif İş Hayatı
Bazı sabahlar, kahve kokusu bile fazla gelir. Zihnin, ekrana düşen her e-postayla bölündüğü, kalbin ritmini hatırlamadığın günler olur.
Toplantılar, hedefler, KPI’lar, satış raporları arasında geçen zaman bir noktadan sonra “yaşamak” değil, “idare etmek” halini alır.
İşte tam o an, sessizlik seni çağırır. ,Bu çağrı dışarıdan değil, içeriden gelir.
O sessizlik, kaybolduğunu sandığın iç rehberin sesidir.
Belki de, iş hayatının en büyük farkındalığı olan yaratıcılık, gürültüden değil, sessizlikten doğar.
Alan Watts bir konuşmasında şöyle demişti: “Bizler, dalgaların okyanustan ayrı olduğunu sanıyoruz. Oysa her dalga, okyanusun bir ifadesi.”
Bir girişimci için sessizlik, bazen bir sabah yürüyüşüdür.
Bir çalışan sessizliğe yer verdiğinde, daha sezgisel kararlar alır.
Rumi’nin bir sözü vardır: “Sessizlik, Tanrı’nın dilidir; geri kalan her şey kötü tercümedir.”
Lao Tzu der ki: “Dingin olan kişi, dünyanın ritmini duyar.”
