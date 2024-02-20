Şeriat Tartışmaları Gündemde! Şeriat Ne Demek? Türkiye'de Laikliğin Anayasa'ya Girme Serüveni

Altun'un açıklamaları sonrası sosyal medya ikiye bölündü:

Bir grup, Şeriat'a karşı çıkmanın Laik Devlet'i savunmanın en temel gereği olduğunu ifade ederken, bir diğer grup ise Şeriat'a yönelik sert bir ifadenin İslam dinini de hedef aldığını savundu.

Burada Şeriat Rejimi ile İslam dininin kural ve emirlerini birbirinden ayırarak konuşmak kuşkusuz büyük önem taşıyor.

Nitekim Feyza Altun da ifadesinin inançlara yönelik olmadığını vurguladı.