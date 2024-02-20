Şeriat Tartışmaları Gündemde! Şeriat Ne Demek? Türkiye'de Laikliğin Anayasa'ya Girme Serüveni
Şeriat Tartışmaları Gündemde! Şeriat Ne Demek? Türkiye'de Laikliğin Anayasa'ya Girme Serüveni
Türkiye'de Şeriat tartışmaları yine gündemde. Osmanoğlu ailesinin bir düğününde söylenen sözler, Avukat Feyza Altun'un şeriata yönelik kullandığı cümle sonrası gözaltına alınması, bu konuya ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdi.
Kimileri Şeriat hakkında olumsuz konuşmanın İslam dinine hakaret anlamına geldiğini savunurken kimileri ise Laikliği savunmanın şeriata karşı çıkmaktan geçtiğini düşünüyor.
Öyleyse gelin, Türkiye'nin tarihinde bu meseleye nasıl bakılmış birlikte inceleyelim.
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Konuyu terminolojik açıdan değerlendirdiğimizde Şeriat kelimesinin iki farklı anlamda kullanıldığını görüyoruz. Bu anlamların birisi, Allah'ın hüküm ve yasaklarını ifade ediyor. Dolayısıyla dini kimliğini Müslüman olarak tanımlayan herkesin bireysel olarak kabul ettiği İslami kuralları temsil ediyor.
Avukat Feyza Altun, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı iletide Şeriat'a yönelik sert bir cümle kullandı.
Feyza Altun ayrıca, Türkiye'nin hiçbir zaman şeriat ile yönetilmeyeceğini, Türkiye'nin laik bir ülke olduğunu adliyeye girerken de ifade etti.
Türkiye'de Saltanat ve Halifeliğin kaldırılması, dini hükümlerle değil evrensel hukuk normlarıyla yeni devletin inşasının temelini oluşturuyor.
Gerek milli mücadele döneminde gerekse cumhuriyet devrimleri sürecinde en büyük mücadeleler laiklik karşıtı dini tekke ve tarikatlara karşı verildi.
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Türkiye'de laiklik karşıtı görüşlerin ve aynı bağlamda laikliğe sahip çıkma reflekslerinin zirveye çıktığı dönem ise 1990'lar ve 2000'ler oldu.
2007 yılında gerçekleştirilen Cumhuriyet Mitingleri, Türkiye'de laiklik hassasiyetinin zirveye çıktığı dönem oldu. Yüz binlerce kişi bu mitinglere katılarak Laik Cumhuriyet'i savunan bir eylem gerçekleştirdiler. 2008 yılında ise Anayasa Mahkemesi, Laikliğe Karşı Eylemlerin Odağı Olduğu gerekçesiyle iktidar partisine ceza verdi.
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