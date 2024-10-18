Seninle Evlenmek İçin En Büyük Nedeni Söylüyoruz!
Seninle Evlenmek İçin En Büyük Nedeni Söylüyoruz!
İnsanlar neden seninle evlenmeli? Seni herkesten ayıran o özelliğini söylüyoruz. Hazırsan hadi teste!
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1. Evin için "düzenli" diyebilir misin?
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2. Peki düzenini nasıl tanımlarsın?
3. Misafirlerin gelmeden önce evi temizleyip hazırlıyor musun?
4. Eşyalarının yerini sık sık değiştirir misin?
5. Temizlik yapmayı seviyor musun?
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