Temizlik yapmak herkesin hayatında bir şekilde yer eden, kimisi için rutin bir zorunluluk, kimisi içinse adeta bir tutku! Peki senin temizlik alışkanlıkların ne kadar 'normal'? Günlük hayatta ne sıklıkla temizlik yapıyorsun, dağınıklığa ne kadar tahammül edebiliyorsun? Bu teste katılarak temizlik anlayışının ortalamanın ne kadar üzerinde ya da altında olduğunu keşfetmeye ne dersin? Hadi başlayalım ve bakalım temizlikte neredesin!