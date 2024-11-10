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Senin Temizlik Alışkanlıkların Ne Kadar Normal?

etiket Senin Temizlik Alışkanlıkların Ne Kadar Normal?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
10.11.2024 - 11:01

Temizlik yapmak herkesin hayatında bir şekilde yer eden, kimisi için rutin bir zorunluluk, kimisi içinse adeta bir tutku! Peki senin temizlik alışkanlıkların ne kadar 'normal'? Günlük hayatta ne sıklıkla temizlik yapıyorsun, dağınıklığa ne kadar tahammül edebiliyorsun? Bu teste katılarak temizlik anlayışının ortalamanın ne kadar üzerinde ya da altında olduğunu keşfetmeye ne dersin? Hadi başlayalım ve bakalım temizlikte neredesin!

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1. Bir bardak su dökülürse hemen siler misin?

2. Kirli çamaşır sepetin ağzına kadar dolduğunda ne yaparsın?

2. Kirli çamaşır sepetin ağzına kadar dolduğunda ne yaparsın?

3. Evin havalandırmasını nasıl sağlarsın?

4. Evde sık sık temizlik yaparken en sevdiğin temizlik aracı nedir?

5. Hızlı bir temizlik mi, yoksa detaylı bir temizlik mi tercih edersin?

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6. Evde temizlik yaparken müzik açar mısın?

7. Temizlik yaparken sevmediğin iş nedir?

8. Evin en az temizlediğin alan hangisidir?

Hijyen kahramanı!

Senin temizlik alışkanlıkların gerçekten üst düzeyde! Detaylara verdiğin önem ve düzenli temizliğin sayesinde evin her zaman tertemiz görünüyor. Misafirler geldiğinde her şeyin mükemmel olduğundan emin oluyorsun. Temizlik senin için adeta bir rahatlama ve kontrol alanı gibi. Evin, her zaman ilk günkü gibi düzenli ve temiz kalıyor, bu sayede kendini daha huzurlu hissediyorsun. Senin gibi biri için temizlik bir yaşam biçimi!

Normalden bir tık fazla titizsin!

Temizlik senin için önemli, fakat hayatının merkezinde değil. Genelde düzenli bir şekilde evini temizliyor, her şeyin yerli yerinde olmasını seviyorsun. Ancak işin ucu kaçtığında veya zamanın olmadığında esnek davranabiliyorsun. Günlük hayatını kolaylaştıracak kadar temizliğe dikkat etmen senin iyi bir denge kurduğunu gösteriyor. Bu şekilde devam ederek hem temizlikle hem de hayatın diğer keyifli yanlarıyla ilgilenebilirsin.

Rahatına düşkün ve dağınıksın!

Temizlik senin için öncelikli değil, çünkü rahatına oldukça düşkünsün. Evinin dağınık olması seni rahatsız etmiyor aksine kendini özgür hissetmeni sağlıyor. Sadece misafir geleceğinde hızlıca toparlıyorsun diğer zamanlarda ise temizlikle vakit kaybetmek istemiyorsun. Yaşam alanının rahat ve doğal olması sana kendini daha iyi hissettiriyor. Eşyaların yerini bulması gerektiğinde biraz zaman alabilir ama bu senin için sorun değil.

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