Senin Temizlik Alışkanlıkların Ne Kadar Normal?
Senin Temizlik Alışkanlıkların Ne Kadar Normal?
Temizlik yapmak herkesin hayatında bir şekilde yer eden, kimisi için rutin bir zorunluluk, kimisi içinse adeta bir tutku! Peki senin temizlik alışkanlıkların ne kadar 'normal'? Günlük hayatta ne sıklıkla temizlik yapıyorsun, dağınıklığa ne kadar tahammül edebiliyorsun? Bu teste katılarak temizlik anlayışının ortalamanın ne kadar üzerinde ya da altında olduğunu keşfetmeye ne dersin? Hadi başlayalım ve bakalım temizlikte neredesin!
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1. Bir bardak su dökülürse hemen siler misin?
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2. Kirli çamaşır sepetin ağzına kadar dolduğunda ne yaparsın?
3. Evin havalandırmasını nasıl sağlarsın?
4. Evde sık sık temizlik yaparken en sevdiğin temizlik aracı nedir?
5. Hızlı bir temizlik mi, yoksa detaylı bir temizlik mi tercih edersin?
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