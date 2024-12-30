Misafirlerin Senin Evinde En Çok Neye Dikkat Ediyor?

Misafir ağırlamak bir sanattır ve her evin kendine has bir havası vardır. Peki, senin evin misafirlerin gözünde nasıl görünüyor? Dekorasyon, temizlik, rahatlık ya da küçük detaylar…

Bu testi çöz ve misafirlerin senin evinde en çok nelere dikkat ettiğini öğren!