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Misafirlerin Senin Evinde En Çok Neye Dikkat Ediyor?

etiket Misafirlerin Senin Evinde En Çok Neye Dikkat Ediyor?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
30.12.2024 - 11:01

Misafir ağırlamak bir sanattır ve her evin kendine has bir havası vardır. Peki, senin evin misafirlerin gözünde nasıl görünüyor? Dekorasyon, temizlik, rahatlık ya da küçük detaylar… 

Bu testi çöz ve misafirlerin senin evinde en çok nelere dikkat ettiğini öğren!

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1. Kendini çok yorgun hissediyorsun ama arkadaşların sana gelmek istiyor. Ne yaparsın?

2. Eve gelen bir misafir kapıdan içeri girince neyle karşılaşır?

3. Misafir ağırlarken mutfakta nasıl bir atmosfer hakim?

4. Misafir geleceğini öğrendiğinde hemen temizliğe girişir misin?

5. Mutfağının genel hali nasıl?

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6. Evi süpürüp silme alışkanlığın nasıl diye sorsak?

6. Evi süpürüp silme alışkanlığın nasıl diye sorsak?

7. Dekorasyon tarzını nasıl tanımlarsın?

8. Son olarak, evine bir defa gelenler bir kez daha gelmek ister mi?

Düzen ve temizlik!

Misafirlerin senin evinde ilk olarak düzen ve temizliği fark ediyor. Her şeyin yerli yerinde olması, pırıl pırıl yüzeyler ve mis gibi temizlik kokusu senin imzan olmuş durumda. Onlar için evin adeta bir temizlik harikası. Senin evinde kendilerini güvende ve rahat hissediyorlar çünkü bir şeyin kirli ya da eksik olmasından asla korkmuyorlar!

Dekorasyon!

Misafirlerin senin evine hayranlıkla bakıyor çünkü dekorasyon tarzın tam anlamıyla büyüleyici. Eşyalarının yerleşimi, şık aksesuarların ve dikkat çekici detayların onları hemen etkiliyor. Senin evin, dergilerde gördükleri o mükemmel alanları andırıyor. Onlar için evin bir yaşam alanından çok bir sanat galerisini andırıyor!

Sıcak ve Samimi

Senin evinde misafirlerin ilk fark ettiği şey, ortamın sıcaklığı ve rahatlığı. Mis gibi kokular, sıcacık bir atmosfer ve bolca güleryüz misafirlerine evde hissettiriyor. Seninle bir çay içip sohbet etmek, onların tüm yorgunluğunu alıyor. Evin adeta huzurun ve samimiyetin buluştuğu bir nokta!

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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