Misafirlerin Senin Evinde En Çok Neye Dikkat Ediyor?
Misafirlerin Senin Evinde En Çok Neye Dikkat Ediyor?
Misafir ağırlamak bir sanattır ve her evin kendine has bir havası vardır. Peki, senin evin misafirlerin gözünde nasıl görünüyor? Dekorasyon, temizlik, rahatlık ya da küçük detaylar…
Bu testi çöz ve misafirlerin senin evinde en çok nelere dikkat ettiğini öğren!
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1. Kendini çok yorgun hissediyorsun ama arkadaşların sana gelmek istiyor. Ne yaparsın?
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2. Eve gelen bir misafir kapıdan içeri girince neyle karşılaşır?
3. Misafir ağırlarken mutfakta nasıl bir atmosfer hakim?
4. Misafir geleceğini öğrendiğinde hemen temizliğe girişir misin?
5. Mutfağının genel hali nasıl?
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6. Evi süpürüp silme alışkanlığın nasıl diye sorsak?
7. Dekorasyon tarzını nasıl tanımlarsın?
8. Son olarak, evine bir defa gelenler bir kez daha gelmek ister mi?
Düzen ve temizlik!
Dekorasyon!
Sıcak ve Samimi
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