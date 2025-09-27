Senin Sağlık Motton Ne?

Katı kurallarla hiiiiç aran yok! Sana göre sağlıklı olmak demek mutlu hissetmek demek. O yüzden bazen tatlıya hayır demiyorsun, bazen de spor yerine arkadaşlarla kahkaha atmayı tercih ediyorsun ve aslında bu da gayet geçerli bir motto! Çünkü ruh sağlığını da en az beden sağlığı kadar önemsiyorsun. Tabii bazen ipin ucunu fazla kaçırdığın da oluyor ama senin için önemli olan keyif alarak yaşamak. Mutluluğu bedeninde de hissetmek için gün içinde en az 8 bardak su içmeye özen göster!