Senin Sağlık Motton Ne?
Sağlıklı yaşam herkesin dilinde ama seninki nasıl görünüyor? Sağlık denince dilinden düşmeyen şey ne? Kısacası senin sağlık motton ne?
Merak ettik ve bir test hazırladık!
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Başlayabiliriz! Sabah alarmı çaldı, gözlerini yarı açık açtın. İlk hareketin ne oluyor?
4. Devam edelim! Restoranda sipariş verirken garsonun "Yemeğin yanına ne içersiniz?" sorusuna yanıtın ne oluyor?
5. Dürüst ol: Sence suyun bir tadı var mı?
6. Gün içinde enerjini toplaman gerekse bunlardan hangisini yaparsın?
7. Bir gün boyunca sadece tek bir renk kıyafet giymen gerekse hangisini seçersin?
8. Nefes egzersizleri yapman gerek diyelim. En iyi ortam sence bunlardan hangisi olur?
9. Formumuza dikkat etmeye çalışıyoruz ama ne yiyeceğimizi bilmiyoruz. Bize sağlıklı bir atıştırmalık seçer misin?
10. Son sorudayız! Günde ne kadar su içiyorsun?
Motton belli: "Azıcık ondan, biraz da bundan!"
Motton belli: "Hayat kısa, keyfini çıkar!"
Motton belli: "Planlı yaşarsam her şey yolunda!"
Motton belli: "Olduğu kadar, olmadığı kader."
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
