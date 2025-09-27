onedio
article/share
Senin Sağlık Motton Ne?

Senin Sağlık Motton Ne?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
27.09.2025 - 16:03

Sağlıklı yaşam herkesin dilinde ama seninki nasıl görünüyor? Sağlık denince dilinden düşmeyen şey ne? Kısacası senin sağlık motton ne?

Merak ettik ve bir test hazırladık!

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Başlayabiliriz! Sabah alarmı çaldı, gözlerini yarı açık açtın. İlk hareketin ne oluyor?

4. Devam edelim! Restoranda sipariş verirken garsonun "Yemeğin yanına ne içersiniz?" sorusuna yanıtın ne oluyor?

5. Dürüst ol: Sence suyun bir tadı var mı?

6. Gün içinde enerjini toplaman gerekse bunlardan hangisini yaparsın?

7. Bir gün boyunca sadece tek bir renk kıyafet giymen gerekse hangisini seçersin?

8. Nefes egzersizleri yapman gerek diyelim. En iyi ortam sence bunlardan hangisi olur?

9. Formumuza dikkat etmeye çalışıyoruz ama ne yiyeceğimizi bilmiyoruz. Bize sağlıklı bir atıştırmalık seçer misin?

10. Son sorudayız! Günde ne kadar su içiyorsun?

Motton belli: "Azıcık ondan, biraz da bundan!"

Hayatında katı kurallar yok ama tamamen serbestlik de yok. Hem sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorsun hem de canın pizza bile isterse hayır demiyorsun. Spor yapmayı seviyorsun ama bazen de battaniyenin altı daha cazip gelebiliyor. Senin en güçlü yanın kendine yüklenmeden ortayı bulabilmen. Bu sayede ne strese kapılıyorsun ne de keyiflerinden tamamen vazgeçiyorsun. İşte bu denge seni uzun vadede ayakta tutuyor. Bu dengeyi korumak için günde en az 8 bardak su içmek sana büyük destek olur!

Motton belli: "Hayat kısa, keyfini çıkar!"

Katı kurallarla hiiiiç aran yok! Sana göre sağlıklı olmak demek mutlu hissetmek demek. O yüzden bazen tatlıya hayır demiyorsun, bazen de spor yerine arkadaşlarla kahkaha atmayı tercih ediyorsun ve aslında bu da gayet geçerli bir motto! Çünkü ruh sağlığını da en az beden sağlığı kadar önemsiyorsun. Tabii bazen ipin ucunu fazla kaçırdığın da oluyor ama senin için önemli olan keyif alarak yaşamak. Mutluluğu bedeninde de hissetmek için gün içinde en az 8 bardak su içmeye özen göster!

Motton belli: "Planlı yaşarsam her şey yolunda!"

Sağlık senin için oyun değil, ciddi bir konu. Spor saatini kaçırmıyorsun, öğünlerini planlıyorsun ve bu rutinini hiç bozmuyorsun. Disiplinli olduğunda kendini daha güçlü, daha kontrol sahibi hissediyorsun. Bu yaklaşım sana uzun vadede büyük fayda sağlıyor. Evet bazen biraz katı davranıyor olabilirsin ama senin istikrarın çevrendekilere de ilham veriyor. Sağlık senin için bir yük değil, tam tersine özgürlüğünün kaynağı. Unutma, planlarının en önemli parçası su olmalı. Günde en az 8 bardak su içmek, enerjini ve disiplinini destekler!

Motton belli: "Olduğu kadar, olmadığı kader."

Hayat sana neler sunarsa sunsun, her şeye rağmen yaşamayı seviyorsun. Bazı günler sağlıklı seçimler yapıyorsun, bazı günler tamamen ruh haline bırakıyorsun. Plan yapmaktan hoşlanmıyorsun çünkü sana göre sağlık da biraz keyifle ilgili. Bu rahatlık seni stresten uzak tutuyor ama bazen ufak rutinler de sana iyi gelebilir. Yani tamamen boş vermek yerine küçük adımlar atsan hem ruhun hem bedenin daha dengede olur. İlk adım ne olabilir biliyor musun? Günde en az 8 bardak su içmek. Küçük ama etkisi büyük bir alışkanlık!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
