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Senin Ruhunu Paramparça Eden Şey Ne?

Senin Ruhunu Paramparça Eden Şey Ne?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
13.07.2024 - 16:31

Senin ruhunu paramparça eden şey ne?

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım hayatında bir şeylerin yarım kaldığını düşünüyor musun?

4. Bu fotoğrafta sen hangisisin?

4. Bu fotoğrafta sen hangisisin?

5. Hayatında bir şeyler yolunda gitmiyorsa bu kimin yüzünden?

5. Hayatında bir şeyler yolunda gitmiyorsa bu kimin yüzünden?
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6. Bu yıllardan hangisine dönmek istemezsin?

7. Peki hayatının nasıl bir evresindesin?

8. Yalnız kaldığında ne düşünüyorsun?

8. Yalnız kaldığında ne düşünüyorsun?

9. Hayatında her şeyin düzelceğine inancın tam mı?

10. Peki içten içe bir pişmanlık hissediyor musun?

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11. Yarın gözlerini açtığında ve penceren baktığında nereye bakmak istersin?

Senin ruhunu paramparça eden şey özlemle baş edememek!

Özlem duygusunun hırpalayıcı etkisi, ruhunu adeta parçalara ayırıyor. Her geçen gün biraz daha artan ve asla hafiflemeyen bu duygu, seninle sürekli bir mücadele içinde. Nereye bakarsan bak, her köşe başı, her sokak, her obje sana geçmişi hatırlatıyor. Geçmişin o tatlı anıları, bir zamanlar yaşadığın o dolu dolu mutluluklar, şimdi sadece bir özlem olarak kalıyor. Ruhun, bu bitmek bilmeyen özlem duygusuyla baş etmeye çalışırken, adeta paramparça oluyor. Her bir parçası ayrı bir özlemi, ayrı bir anıyı taşıyor. Bu özlem, senin ruhunu sadece parçalara ayırmakla kalmıyor, aynı zamanda seni de kendine esir ediyor. Her gün, her saat, hatta her dakika bu özlemle baş etmek, senin için oldukça zor bir durum haline geliyor. Ancak unutma ki, zaman her şeyin ilacıdır. Belki de bir gün bu özlem duygusu, senin ruhunu daha da güçlendirecek bir deneyime dönüşebilir.

Senin ruhunu paramparça eden şey kaldıramayacağın büyüklükteki acılar!

Hayatın sana sunduğu, kalbine ağır gelen acılar, ruhunu adeta paramparça ediyor. Kaçmak, saklanmak, görmezden gelmek... Ne yaparsan yap, bu gerçekler seninle birlikte, adeta yakana yapışmış bir şekilde var oluyor. Bu acılar, ruhunu parçalayan, içindeki yaşama sevincini zaman zaman yok eden, hayatla olan bağlarını koparan olgular oluyor. Bazen bir durup düşünme anı geliyor ve kendine, 'Bunları gerçekten ben mi yaşadım?' diye soruyorsun. Bu soru, yaşadıklarının büyüklüğünü, ağırlığını bir kez daha hissettiriyor sana. Ve bu acılar, bu yaşanmışlıklar, seni altında ezdiği halde, sen hala çabalıyorsun. Bu acılarla mücadele etmek, onları yenmek için her gün yeni bir güç buluyorsun kendinde. Bu acılar, seni paramparça ederken, sen de onları yenmek için parçalanıyorsun. Bu süreç, seni hem yoruyor hem de daha güçlü bir birey haline getiriyor. Evet, hayat bazen acımasız olabiliyor, ama unutma ki, her acının ardından gelen sevinç, her gözyaşının ardından gelen gülüş daha anlamlı, daha değerli oluyor. Bu yüzden, yaşadıkların seni paramparça etse de, bu parçaları toplayıp yeniden şekillendirebilecek güçte olduğunu unutma.

Senin ruhunu paramparça eden şey eskisi gibi hissedememek!

Ruhunu derinden sarsan, adeta paramparça eden şey, bir zamanlar sahip olduğun hislerin artık eskisi gibi olmaması. Geçmişin tatlı anıları, yaşadığın o güzel günler, belki de bir zamanlar sana hayat veren sevinçler... Hepsi birer birer aklından geçiyor ve sen, o günlerin özlemiyle yanıp tutuşuyorsun. Eski sen, daha mutlu biriydi. Hayatın tüm renklerini içinde barındıran, gülüşüne hayat veren biri... Şimdiyse, o günlere dair sadece anılar kalmış elinde. Onları hatırladıkça, geçmişte yaşadığın ne varsa, hepsini özlüyor ve o günlere geri dönmek, eski sen olmak istiyorsun. Hayatın şimdiki hali, sanki bir önceki senin hayatı değilmiş gibi geliyor sana. Geçmişin güzellikleri, senin için hayatın ta kendisi olmuş. O zamanlarda olan sen olmak, o zamanların ruhunu yeniden hissetmek istiyorsun. Belki de en çok istediğin şey, o günlerde yanında olan insanların, dostlarının, sevdiklerinin tekrar yanında olması. Onlarla birlikte geçmişte bıraktığın o güzel günleri yeniden yaşamak, eski sen olmak ve hayatı yeniden o gözlerle görmek istiyorsun.

Senin ruhunu paramparça eden şey hayatında bir şeylerin yarım kalmış olması!

Hayatının melodisini bozan, ruhunu adeta paramparça eden bir şey var: Yarım kalanlar... Evet, hayatında tamamlanmamış birçok şey var ve bu yüzden kendini tamamen yoluna adayamıyorsun. Belki bir iş, belki bir aşk, belki de bir arkadaşlık... Henüz sonunu getiremediğin, vedalaşamadığın her ne varsa, ruhunu parçalıyor, seni adeta bir bulmacanın eksik parçaları gibi hissettiriyor. Bir şekilde bu yarım kalanlar, zihninde sürekli bir yer ediniyor. Belki bir köşede sessizce bekliyorlar, belki de sürekli seni rahatsız ediyorlar. Ancak net olan bir şey var ki, bu yarım kalanlar yüzünden kendini tamamen şu ana odaklayamıyorsun. Belki de bu yüzden, hayatının ritmini bulamıyorsun. Paramparça hissetmenin sebebi belki de tam da bu: Hayatında tamamlanmayı bekleyen çok şey var. Ve bu yarım kalanlar, seni tamamlanmış bir bütün olmaktan alıkoyuyor. Ancak unutma, hayat bir dizi tamamlanmamış işlerden ibaret. Ve belki de bu yarım kalanlar, seni daha güçlü bir birey yapacak. Bu yüzden, yarım kalanları tamamlamak için çabalarken, kendini de tamamlamayı unutma.

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