Senin ruhunu paramparça eden şey ne?

Hayatının melodisini bozan, ruhunu adeta paramparça eden bir şey var: Yarım kalanlar... Evet, hayatında tamamlanmamış birçok şey var ve bu yüzden kendini tamamen yoluna adayamıyorsun. Belki bir iş, belki bir aşk, belki de bir arkadaşlık... Henüz sonunu getiremediğin, vedalaşamadığın her ne varsa, ruhunu parçalıyor, seni adeta bir bulmacanın eksik parçaları gibi hissettiriyor. Bir şekilde bu yarım kalanlar, zihninde sürekli bir yer ediniyor. Belki bir köşede sessizce bekliyorlar, belki de sürekli seni rahatsız ediyorlar. Ancak net olan bir şey var ki, bu yarım kalanlar yüzünden kendini tamamen şu ana odaklayamıyorsun. Belki de bu yüzden, hayatının ritmini bulamıyorsun. Paramparça hissetmenin sebebi belki de tam da bu: Hayatında tamamlanmayı bekleyen çok şey var. Ve bu yarım kalanlar, seni tamamlanmış bir bütün olmaktan alıkoyuyor. Ancak unutma, hayat bir dizi tamamlanmamış işlerden ibaret. Ve belki de bu yarım kalanlar, seni daha güçlü bir birey yapacak. Bu yüzden, yarım kalanları tamamlamak için çabalarken, kendini de tamamlamayı unutma.