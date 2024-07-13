Senin Ruhunu Paramparça Eden Şey Ne?
Senin Ruhunu Paramparça Eden Şey Ne?
Senin ruhunu paramparça eden şey ne?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım hayatında bir şeylerin yarım kaldığını düşünüyor musun?
4. Bu fotoğrafta sen hangisisin?
5. Hayatında bir şeyler yolunda gitmiyorsa bu kimin yüzünden?
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6. Bu yıllardan hangisine dönmek istemezsin?
7. Peki hayatının nasıl bir evresindesin?
8. Yalnız kaldığında ne düşünüyorsun?
9. Hayatında her şeyin düzelceğine inancın tam mı?
10. Peki içten içe bir pişmanlık hissediyor musun?
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11. Yarın gözlerini açtığında ve penceren baktığında nereye bakmak istersin?
Senin ruhunu paramparça eden şey özlemle baş edememek!
Senin ruhunu paramparça eden şey kaldıramayacağın büyüklükteki acılar!
Senin ruhunu paramparça eden şey eskisi gibi hissedememek!
Senin ruhunu paramparça eden şey hayatında bir şeylerin yarım kalmış olması!
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