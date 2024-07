Senin ruhunu paramparça eden şey ne?

Özlem duygusunun hırpalayıcı etkisi, ruhunu adeta parçalara ayırıyor. Her geçen gün biraz daha artan ve asla hafiflemeyen bu duygu, seninle sürekli bir mücadele içinde. Nereye bakarsan bak, her köşe başı, her sokak, her obje sana geçmişi hatırlatıyor. Geçmişin o tatlı anıları, bir zamanlar yaşadığın o dolu dolu mutluluklar, şimdi sadece bir özlem olarak kalıyor. Ruhun, bu bitmek bilmeyen özlem duygusuyla baş etmeye çalışırken, adeta paramparça oluyor. Her bir parçası ayrı bir özlemi, ayrı bir anıyı taşıyor. Bu özlem, senin ruhunu sadece parçalara ayırmakla kalmıyor, aynı zamanda seni de kendine esir ediyor. Her gün, her saat, hatta her dakika bu özlemle baş etmek, senin için oldukça zor bir durum haline geliyor. Ancak unutma ki, zaman her şeyin ilacıdır. Belki de bir gün bu özlem duygusu, senin ruhunu daha da güçlendirecek bir deneyime dönüşebilir.