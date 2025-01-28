Senin Ruhunu Daraltan Ne?
Senin Ruhunu Daraltan Ne?
Hepimiz zaman zaman kendimizi sıkışmış, bunalmış ya da ruhsal olarak yorgun hissederiz. Bu hislerin kaynağı bazen gün içinde yaşadıklarımız, bazen ise iç dünyamızda olup bitenlerdir. Peki, seni en çok ne daraltıyor? Günlük hayatın koşturmacası mı, ilişkilerin karmaşıklığı mı, yoksa geleceğe dair belirsizlikler mi?
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1. öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabahları uyandığında ilk hissettiğin şey nedir?
4. Bir karar vermen gerektiğinde hangi his seni en çok zorlar?
5. Kalabalık ortamlardan hoşlanır mısın?
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6. Gün içinde en çok hangi durum seni rahatsız eder?
7. Stresli bir durumda ilk tepkilerin neler olur?
8. Bir hafta sonu nasıl geçirmeyi tercih edersin?
9. Yalnız kalmaktan korkar mısın?
10. Seni en çok yoran insanlar hangileri?
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Senin ruhunu daraltan işlerin!
Senin ruhunu daraltan gelecek kaygısı!
Senin ruhunu daraltan insanlarla olan ilişkin!
Senin ruhunu daraltan hayatı anlamaya çalışmak!
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