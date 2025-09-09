Senin Psikolojik Zayıf Noktan Ne?
Hepimizin güçlü yönleri olduğu gibi, zaman zaman bizi zorlayan, içsel çatışmalara sürükleyen psikolojik zayıf noktalarımız da var. Bu test, seni daha yakından tanımana yardımcı olacak! Davranışların, düşünme tarzın ve duygusal tepkilerin, hangi içsel zayıflığın seni en çok etkilediğini ortaya koyabilir.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Zor bir durumla karşılaştığında ilk tepkin genellikle nedir?
4. Eleştirildiğinde nasıl hissedersin?
5. Sosyal ortamlarda kendini nasıl hissedersin?
6. Başarı veya başarısızlık seni nasıl etkiler?
7. Stresli anlarda ne yaparsın?
8. Genellikle dinleyici biri misin?
9. İlişkilerinde en çok neyi sorun yaparsın?
10. Son olarak kendini her konuda geliştirmeyi seven biri misin?
Senin psikolojik zayıf noktan duygusal hassasiyetin.
Senin en zayıf noktan kontrolü kaybetme korkun.
Sosyal ortamlarda kendini rahat hissetmemen, seni psikolojik olarak zorlayabilir.
Gelecekle ilgili sürekli endişe ve karar vermekte zorlanmak, seni yıpratıyor.
