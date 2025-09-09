Senin Psikolojik Zayıf Noktan Ne?

Biraz gözlerinizi kapatın ve kendinizi düşünün. Öyle bir haliniz var ki, duygusal hassasiyetinizle adeta bir sanat eseri gibi parlıyorsunuz. Evet, evet, tam olarak bahsettiğim şey bu. Sizin psikolojik zayıf noktanız, duygusal hassasiyetiniz. Bu durum, eleştirilere ve olumsuzluklara karşı savunmasız hissetmenize neden oluyor. Bir eleştiri geldiğinde, sanki bir ok kalbinize saplanıyor ve o oku çıkarmanız bir hayli zaman alıyor. Olumsuz bir durumla karşılaştığınızda ise, tüm dünyanız kararıyor ve kendinizi bir tünelin içinde, çaresiz hissediyorsunuz. Bu duygusal hassasiyet, bazen sizi zor durumlara soksa da, aslında bu durum sizin en özel yanınız. Bir düşünün, sizin bu hassasiyetiniz olmasaydı, belki de çevrenizdeki insanların duygularını bu kadar iyi anlamayacak, onlarla bu kadar içten bağlar kuramayacaktınız. Ancak, bu hassasiyetinizi kontrol altına almayı öğrenmek, sizin için oldukça önemli.