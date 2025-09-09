onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Senin Psikolojik Zayıf Noktan Ne?

Senin Psikolojik Zayıf Noktan Ne?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
09.09.2025 - 14:02

Hepimizin güçlü yönleri olduğu gibi, zaman zaman bizi zorlayan, içsel çatışmalara sürükleyen psikolojik zayıf noktalarımız da var. Bu test, seni daha yakından tanımana yardımcı olacak! Davranışların, düşünme tarzın ve duygusal tepkilerin, hangi içsel zayıflığın seni en çok etkilediğini ortaya koyabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Zor bir durumla karşılaştığında ilk tepkin genellikle nedir?

3. Zor bir durumla karşılaştığında ilk tepkin genellikle nedir?

4. Eleştirildiğinde nasıl hissedersin?

4. Eleştirildiğinde nasıl hissedersin?

5. Sosyal ortamlarda kendini nasıl hissedersin?

5. Sosyal ortamlarda kendini nasıl hissedersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Başarı veya başarısızlık seni nasıl etkiler?

6. Başarı veya başarısızlık seni nasıl etkiler?

7. Stresli anlarda ne yaparsın?

7. Stresli anlarda ne yaparsın?

8. Genellikle dinleyici biri misin?

9. İlişkilerinde en çok neyi sorun yaparsın?

9. İlişkilerinde en çok neyi sorun yaparsın?

10. Son olarak kendini her konuda geliştirmeyi seven biri misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Senin psikolojik zayıf noktan duygusal hassasiyetin.

Biraz gözlerinizi kapatın ve kendinizi düşünün. Öyle bir haliniz var ki, duygusal hassasiyetinizle adeta bir sanat eseri gibi parlıyorsunuz. Evet, evet, tam olarak bahsettiğim şey bu. Sizin psikolojik zayıf noktanız, duygusal hassasiyetiniz. Bu durum, eleştirilere ve olumsuzluklara karşı savunmasız hissetmenize neden oluyor. Bir eleştiri geldiğinde, sanki bir ok kalbinize saplanıyor ve o oku çıkarmanız bir hayli zaman alıyor. Olumsuz bir durumla karşılaştığınızda ise, tüm dünyanız kararıyor ve kendinizi bir tünelin içinde, çaresiz hissediyorsunuz. Bu duygusal hassasiyet, bazen sizi zor durumlara soksa da, aslında bu durum sizin en özel yanınız. Bir düşünün, sizin bu hassasiyetiniz olmasaydı, belki de çevrenizdeki insanların duygularını bu kadar iyi anlamayacak, onlarla bu kadar içten bağlar kuramayacaktınız. Ancak, bu hassasiyetinizi kontrol altına almayı öğrenmek, sizin için oldukça önemli.

Senin en zayıf noktan kontrolü kaybetme korkun.

Bir göz atalım bakalım, senin en büyük korkun neymiş? Kontrolü kaybetmek! Evet, evet, yanlış duymadın. Bu korkun, her şeyi elinde tutma arzunla birleşince, seni bir stres çarkına dönüştürüyor. Her şeyi kontrol altında tutma çaban, adeta bir stres topu gibi şişiriyor seni. Ve bu durum, ne yazık ki ilişkilerine de olumsuz yansıyor. Ama dur bakalım, hayatın her anını kontrol etmeye çalışmak yerine, bazen sadece akışına bırakmayı denemelisin. Bırak, hayat seni nereye götürmek istiyorsa oraya gitsin. Bırak, biraz da kendi kendine yol alsın. Bırak, biraz da rüzgarın estiği yöne gitsin. Bu durum, sana biraz olsun huzur verebilir, biraz olsun rahatlatabilir. Belki de bu sayede, kontrolü kaybetme korkunu yenmeyi öğrenebilirsin. Unutma, hayatta her şeyi kontrol etmek mümkün olmayabilir ve bu durum, aslında tamamen normaldir.

Sosyal ortamlarda kendini rahat hissetmemen, seni psikolojik olarak zorlayabilir.

Sosyal ortamlarda kendini rahat hissetmeme durumu, psikolojik olarak seni zorlayabilir ve bu durum, sosyal hayatında bir çekingenlik oluşturabilir. Bu çekingenlik, belki de sosyal etkinliklere katılmakta tereddüt etmene, yeni insanlarla tanışmaktan çekinmene ya da belki de kendini ifade etmekte zorluk çekmene neden oluyor olabilir. Ancak unutma ki, sosyal beceriler bir anda kazanılan yetenekler değil, zamanla ve pratikle geliştirilen becerilerdir. Kendine güvenini artırmak ve sosyal becerilerini geliştirmek için küçük adımlarla başlamak, bu süreci daha kolay ve keyifli hale getirebilir. Belki bir hobi edinmek, belki bir spor kulübüne katılmak ya da belki de bir dil kursuna yazılmak... Bu tür aktiviteler, seni sosyal ortamlara dahil ederken aynı zamanda yeni insanlarla tanışmana ve sosyal becerilerini geliştirmene yardımcı olabilir. Unutma, her adım seni hedefine bir adım daha yaklaştırır. Kendine güven, pratik yap ve sosyal hayatında yeni sayfalar aç!

Gelecekle ilgili sürekli endişe ve karar vermekte zorlanmak, seni yıpratıyor.

Gelecekle ilgili sürekli olarak tükenmiş hissetmenin ve karar verme sürecinde yaşadığın zorlukların, seni yıprattığını hissediyor olabilirsin. Bu durum, enerjini tüketiyor ve gündelik yaşamını olumsuz etkiliyor olabilir. Ancak, unutma ki, bu bir zayıflık değil, sadece bir durum. Ve her durumun üzerinden gelmek mümkün. Biraz durup nefes al. Kendine güvenmeyi öğren. Kendine güvenmek, belirsizliklerle dolu bir geleceğe karşı koymanın en etkili yolu olabilir. Kendine güvendiğinde, kararlarını daha rahat verebilir ve gelecekle ilgili endişelerini bir kenara bırakabilirsin. Anı yaşamak da bu süreçte sana yardımcı olabilir. Geleceği düşünmek yerine, şu anki anın tadını çıkar. Şu anda ne yapıyorsan, ona odaklan. Bu, hem zihnin hem de ruhun için bir dinlenme süresi olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın