Senin Öz Güvenin Fark Ediliyor mu?

Sena Erdoğdu
30.08.2025 - 15:01

Kendine güven, etrafına yayılan görünmez bir enerji gibidir. Bazıları bu enerjiyi uzaktan bile hissederken, bazılarıysa içinde taşıdığı öz güveni gizlemeyi tercih eder. Peki, ya sen? İnsanlar senin ne kadar güçlü ve kararlı olduğunu fark ediyor mu?Kendini ne kadar gösteriyorsun?

Bu davranışlardan hangilerine sahipsin?

Senin öz güvenin fark edilmiyor!

Biliyoruz, bazen aynaya baktığında kendini süper güçlü ve yenilmez hissediyorsun. Ancak bazen de, belki de en çok sevdiğin tişörtünü giymişken bile, içinden bir ses 'Acaba yeterince iyi miyim?' diye fısıldıyor. Bu durum, aslında hepimizin zaman zaman yaşadığı bir durum. Yani, kendini yalnız hissetme, çünkü asla yalnız değilsin. Bazı konularda kendine olan güvenin tamamen yerinde olabilirken, belki de hala çekindiğin veya belki de kaçındığın bazı alanlar var. Belki de bu alanlar, hayatının belirli bir bölümünde sana zorluk çıkaran veya belki de bir şekilde seni huzursuz eden alanlar. Ancak unutma, bu durum tamamen normal ve aslında hayatın bir parçası.

Senin öz güvenin kilometrelerce ilerden fark ediliyor!

Göz kamaştırıcı bir özgüvene sahip olduğun her haliyle belli. Kendine olan inancın, düşüncelerini özgürce ifade etme cesaretin ve başkalarının düşüncelerine gereğinden fazla prim vermeden kendi yolunda ilerleyişin, adeta bir çekim alanı yaratıyor etrafında. Bu duruş, seni sadece bir adım öne taşımıyor, adeta bir sıçrama tahtası gibi atılımlar yapmanı sağlıyor. Kendine olan bu güvenin ve inancın, her adımını özgüvenle atmanı sağlıyor. Fikirlerini özgürce ifade edebilme yeteneğin, düşüncelerini başkalarına aktarırken hiçbir çekinceye yer vermiyor. Başkalarının ne düşündüğüne gereğinden fazla takılmadan ilerlemen ise, senin özgün yönünü ve bağımsız karakterini ortaya koyuyor.

Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
