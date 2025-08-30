Senin Öz Güvenin Fark Ediliyor mu?

Biliyoruz, bazen aynaya baktığında kendini süper güçlü ve yenilmez hissediyorsun. Ancak bazen de, belki de en çok sevdiğin tişörtünü giymişken bile, içinden bir ses 'Acaba yeterince iyi miyim?' diye fısıldıyor. Bu durum, aslında hepimizin zaman zaman yaşadığı bir durum. Yani, kendini yalnız hissetme, çünkü asla yalnız değilsin. Bazı konularda kendine olan güvenin tamamen yerinde olabilirken, belki de hala çekindiğin veya belki de kaçındığın bazı alanlar var. Belki de bu alanlar, hayatının belirli bir bölümünde sana zorluk çıkaran veya belki de bir şekilde seni huzursuz eden alanlar. Ancak unutma, bu durum tamamen normal ve aslında hayatın bir parçası.