Senin Hayata Bakış Açın Ne?

Elif Nur Çamurcu
16.10.2025 - 10:05

Hayata bakışımız ile seçimlerimiz ve yaşam tarzlarımız arasında bir bağ vardır. Bazılarımız yeniliklere açıktır, bazılarımız dinamik hayatı benimser, bazılarımız ise geleneklere bağlı kalmayı sever. Günlük olarak verdiğimiz kararlar benimsediğimiz yaklaşımlara göre şekillenir. Evinizi düzenleme şekliniz de bunun içine girer. 

Gelin, birlikte hangi düşünce biçimine yakın olduğunuza bakalım.

1. İlk olarak! Evin hangi köşesi favorin?

2. Peki, evindeki fazla eşyalardan nasıl kurtulursun?

3. Zihinsel bir yorgunluğun var... Nasıl dinlenirsin?

4. Tatil zamanı! Valizine neleri koyarsın?

5. Hayatta seni mutlu hissettiren şey nedir?

6. Son olarak! Eşya senin için önemli mi?

Senin hayata bakışın Minimalizm!

Senin için hayatın özü sadelikten geçiyor... Fazlalık sadece eşya değil; aynı zamanda düşünceler, ilişkiler ve alışkanlıklarda da kendini gösterir. Tüm gereksiz yüklerden arındığında kendini çok daha fazla özgür hissediyorsun. Düzenli bir ortam demek zihninin berraklaşması demek! Bu yüzden 'az, aslında çoktur' mottosunu yaşamın merkezine koymuşsun. Büyük lükslerdense sade ve küçük mutluluklar sana yetiyor. Enerjini tüketecek kalabalıklardan uzak durarak planlı ve sakin bir yaşamı tercih ediyorsun. Minimalizm senin için sadece bir tarz değil! Aynı zamanda seni özgürleştiren bir bakış açısı.

Senin hayata bakış açın Feng Shui!

Hayatta her şeyin uyum içinde olmasını istiyorsun! Eşyaların, ilişkilerin ve kararların... Hepsinin içinde bir denge olmalı. Ruhunun huzurla dolup taşması için çevrende düzenin hakimiyet sürmesi gerekir. Enerji akışını bozacak herhangi bir şey bulunmamalı. Bu sadece eşyalar için değil, aynı zamanda hayatına giren insanlar için de geçerli. Doğa ve evrenle iç içe olduğun zaman mutluluğu yakalıyorsun. Kaostan beslenen biri değilsin. Büyük ve ani değişikliklerden kaçarak küçük adımlar atarak ilerlemeyi tercih ediyorsun. Kararlar verirken de uzun vadeli bir düşünüşe geçiyorsun. Senin bakış açın yaşamda ahenk ve huzur arayanlar için!

Senin hayata bakış açın Hygge!

Hayatın güzelliğini minik anlarda görebiliyorsun. Güzel bir kupada kahve içmek, dostlarınla sohbet etmek, sıcacık tutacak battaniye sarılmak... Bunlar gibi küçük ama tatlı anlar mutlu olmanı sağlıyor. Sadeliğe çok fazla bakmıyorsun. Çünkü senin için önemli olan sıcak ve samimi bir ortam oluşturmak. Bu yüzden evinde huzur dolu köşeler oluşturmayı seviyorsun. İnsan ilişkilerinde de içtenlik ön planda oluyor. Aşırı büyük planlar yapmak yerine, anları yaşayarak enerjini yeniliyorsun. Senin için mutluluk dışarıda değil, yaşam alanında gizli. Hygge yaklaşımı ile hayatı en tatlı ve huzurlu bir şekilde yaşayabiliyorsun!

Senin hayata bakış açın Bohem!

Hayat özgürlüğün, renklerin ve anlık kararların yeri! Katı kuralların olduğu yer seni boğar. Fazla planlar da sıkabilir. Çünkü senin ruhunu besleyen şeyler farklılık ve yaratıcılık. Hem evinde hem kıyafetlerinde hem de yaşayış biçiminde kendini gösteriyor. Rutinler önemli değil. Keşfetmek en önemlisi! Hayatın sanatla, müzikle ve renklerle tadını çıkarıyorsun. Arkadaş ortamlarında eğlenceli ve özgür tavırlarınla ön plana çıkıyor olabilirsin. Senin için hayat bir macera. Akıp giden bu maceraya kapılıp gitmeye bayılıyorsun. Bohem bakış açın ile hayata kendini renklerin katabiliyorsun!

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
