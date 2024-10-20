Senin Gelecek Hedefin Ne?
Senin Gelecek Hedefin Ne?
Gelecek hedefleri insanı motive eder ve umutlandırır. Sen kendine bir gelecek hedefi belirledin mi?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Hayal ettiğin hayata yakın mısın?
4. Ümitsizliğe kapıldığın oluyor mu?
5. Sen hangisiyle hareket ediyorsun?
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6. Şu an sevdiğin bir işte mi çalışıyorsun?
7. Başarılarını en çok kim destekliyor?
8. Çabasız başarı olur mu?
9. Kendini rahatlatmak için genelde ne yaparsın?
10. Son olarak bunlardan birini seç bakalım!
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Senin gelecek hedefin mükemmel bir kariyere ulaşmak!
Senin gelecek hedefin zengin olmak!
Senin gelecek hedefin mutlu olmak!
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