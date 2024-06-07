Ev temizliği ve hijyen, yaşam kalitemizi önemli ölçüde etkileyen faktörlerden biridir. Ancak herkesin temizlik alışkanlıkları farklıdır ve evlerin temiz kokması da buna bağlıdır. Bu test, evinin temizlik seviyesini değerlendirmek ve ne kadar temiz koktuğunu anlamak için tasarlandı. Her soru, farklı temizlik alışkanlıklarını ve hijyen standartlarını göz önünde bulundurur. Sonuçlar, evinin temiz kokup kokmadığını belirlemene yardımcı olacak ve gerektiğinde temizlik alışkanlıklarını iyileştirmene yardımcı olabilir.

Şimdi, 'Senin Evin Ne Kadar Temiz Kokuyor?' testine başlayalım!