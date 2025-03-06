Evinin Havasını Değiştirecek Şey Ne?
Evinin Havasını Değiştirecek Şey Ne?
Sen de evinde bazen bir şeyler eksik gibi hissetmiyor musun? İşte bu testle biz sana evinin havasını değiştirecek şeyin ne olduğunu söylüyoruz. Merak ediyorsan haydi teste!
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1. Eveet, ilk sorumuzla başlıyoruz. Temizlik yaparken kendini nasıl hissedersin?
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2. Ev temizliğiyle ilgili daha çok neye takarsın?
3. Peki evinle ilgili en büyük hayalini de öğrenelim mi?
4. Senin dekorasyon tarzın bunlardan hangisine benziyor?
5. Eşya alırken daha çok neyine dikkat edersin?
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6. Temizlik bizce müziksiz olmaz. Peki sen temizlik yaparken müzik dinler misin?
7. Mis gibi ev tanımın nedir?
8. Diyelim o gün misafirin gelecek. Hazırlık için ilk ne yaparsın?
9. Temizlikle ilgili bir şikayetini de sorarak bitirelim...
Senin evinin havasını değiştirecek şey bir robot süpürge!
Senin evinin havasını değiştirecek şey dikey süpürge!
Senin evinin havasını değiştirecek şey bir hava temizleyici!
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