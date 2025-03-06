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Evinin Havasını Değiştirecek Şey Ne?

etiket Evinin Havasını Değiştirecek Şey Ne?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
06.03.2025 - 11:28

Sen de evinde bazen bir şeyler eksik gibi hissetmiyor musun? İşte bu testle biz sana evinin havasını değiştirecek şeyin ne olduğunu söylüyoruz. Merak ediyorsan haydi teste!

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1. Eveet, ilk sorumuzla başlıyoruz. Temizlik yaparken kendini nasıl hissedersin?

2. Ev temizliğiyle ilgili daha çok neye takarsın?

3. Peki evinle ilgili en büyük hayalini de öğrenelim mi?

4. Senin dekorasyon tarzın bunlardan hangisine benziyor?

5. Eşya alırken daha çok neyine dikkat edersin?

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6. Temizlik bizce müziksiz olmaz. Peki sen temizlik yaparken müzik dinler misin?

7. Mis gibi ev tanımın nedir?

8. Diyelim o gün misafirin gelecek. Hazırlık için ilk ne yaparsın?

9. Temizlikle ilgili bir şikayetini de sorarak bitirelim...

Senin evinin havasını değiştirecek şey bir robot süpürge!

Senin evinin havasını değiştirecek şey bir robot süpürge!

Senin evde havanı değiştirecek şey rahatını sağlayacak bir robot süpürge. Senin için rahatlık her şeyin önünde. Evinin temiz olmasını seviyorsan da bunu en pratik ve konforlu şekilde yapmak istiyorsun. Philips Robot Süpürge 2000 Serisi tam senin aradığın bu konforu sana veriyor. Hem ıslak hem kuru temizlik yapabilen robot süpürge ile sen rahatına bakarken ev tertemiz oluyor. Hızlı şekilde evi haritalayan Philips 2000 Serisi robot süpürgeyi HomeRun uygulaması ile uzaktan kontrol etmek mümkün. Bu sayede evde olmasan bile evinizi temizleyebiliyorsun. 70 gün boyunca zahmetsizce kullanabileceğin robot süpürge sana en büyük rahatlığı sağlayacak!

Senin evinin havasını değiştirecek şey dikey süpürge!

Senin evinin havasını değiştirecek şey dikey süpürge!

Temizlik yapmak senin için sadece bir mecburiyet değil, sen bu işi seviyorsun. Yani evin temiz olması da yetmiyor, o temizliği senin yapman gerek. İşte bu temizlikte sana çok yardımcı olacak bir süpürge lazım. Temizlik yaparken hantal süpürgelerle uğraşmak yerine Philips Aqua Trio 9000 Dikey Süpürge sana çok yardımcı olacak. Etrafta minik bir toz görsen hemen temizlemek istemiyor musun? İşte o anlarda Philips Aqua Trio 9000'i alıp hızlıca süpürmen mümkün. Bu kadar pratik bir dikey süpürge ile işlerin çok kolaylaşacak.

Senin evinin havasını değiştirecek şey bir hava temizleyici!

Senin evinin gerçekten havasının değişmesi gerek, o yüzden sana bir hava temizleyici lazım. Senin için temizlik tek başına asla yeterli değil. Havadaki toz, polen ve kötü kokular seni temizlikten daha çok rahatsız ediyor aslında. O yüzden senin evine temizlik makinelerinden önce iyi bir hava temizleyici alman gerekiyor. Evine aldığın hava temizleyici sayesinde evin hep istediğin gibi ferah oluyor. Hele alerjik bir yapın varsa ve evdeki hava kalitesi yeterince iyi değilse bir hava temizleyici tam o istediğin ferahlığa seni kavuşturacak ürün işte!

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buffythevampireslayer
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