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Senin Evin Ne Kadar Düzenli?

etiket Senin Evin Ne Kadar Düzenli?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 10:18

Sence evin gayet düzenli mi yoksa kaosun içinde mi? Ev düzeni aslında kişiliğin ve yaşam tarzının bir yansımasıdır. Ama hiç merak etme, çünkü evin dağınıksa da düzenliyse de yalnız değilsin.

Haydi bu eğlenceli testi çöz ve hangi kategoriye girdiğini keşfet!

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1. Sabah uyanınca yatak toplama alışkanlığın var mı?

2. Gardırobunun görünümü genellikle bunlardan hangisi gibi?

3. Şimdi de çalışma masanın nasıl göründüğünü seç bakalım.

4. Bir şey kaybettiğinde bulman ne kadar zor olur?

5. Akşam eve misafir geleceğini öğrendiğinde ne kadar strese girersin?

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6. Mutfağın genellikle ne durumda olur?

7. Gelelim çöp atma alışkanlıklarına... Çöpleri ne sıklıkla çıkarırsın?

8. Evdeki dağınıklıkla ilgilenme şeklin nasıl?

9. Evinde bitki var mı yoksa yok mu?

10. Son olarak, evin sana estetik açıdan kendini nasıl hissettiriyor?

Sen hayallerinin evinde yaşıyorsun.

Sen tam bir düzen hastasısın. Çünkü evin her zaman hem çok temiz hem de çok düzenli. Bunu uzun süredir rutinleştirdiğin temizlik alışkanlıklarına, e biraz da deneyime borçlusun. Kire ve pisliğe dayanamayıp anında temizliyor, bütün eşyalarını her zaman aldığın yere koymaya özen gösteriyorsun. Dekorasyona ve eşyaların birbiriyle olan uyumuna da baya dikkat ediyorsun. Bu da tam olarak senin karakterini yansıtan, her yerinden düzen ve temizlik akan bir evde yaşamanı sağlıyor. Dolayısıyla çat kapı gelen misafirler senin korkulu rüyan değil, en büyük eğlencen. Çünkü evin hakkında iltifat almaktan her zaman çok hoşlanıyorsun. 😘

Gayet düzenli ve temizsin.

Sen yavaş yaşam tarzını benimsemiş sakin bir insansın, bunu da yaşadığın yere yansıtmış durumdasın. Çünkü bir şeyler yediğinde, mutfakta yemek hazırladığında ve evde bazı eşyaları kullandığında asla bunları ortalıkta bırakmıyorsun. Ancak bir yandan da hayatın kendi akışı olduğunu kabul ediyor, bu nedenle kendine spontane olmak için esneklik tanıyorsun. Yani, canın o an bir şey yapmak istemediğinde yapmayabilir ve eşyaları gayet ortada bırakabilirsin. Ama er ya da geç onları yerine koyacağını ve evi temizleyip eski haline getireceğini herkes çok iyi biliyor. 😉

Kontrolden çıkmana çok az kalmış.

Sen düzensiz ve dağınık bir insansın, bir de üstüne temizlik yapmayı sevmiyorsun. Ama içten içe sen de yaşadığın yerin temiz ve düzenli olmasını arzuluyorsun. Çünkü yaşadığın alanın temiz olmasının ne kadar güzel ve sağlıklı bir şey olduğunun farkındasın. Fakat tembel olduğundan hiçbir zaman evi istediğin hale getiremiyorsun. Aslında burada yapman gereken şey sadece biraz teknolojiden faydalanman. Sonuçta, robot süpürgeler ve çok işlevli dikey süpürgeler evini silip süpürmene fazlasıyla yardımcı olabilir. Bu da düzensiz ortamı bir anda çiçek gibi bir yuvaya dönüştürebilir. 🌸

Gerçekten kurtarılmaz bir vaka olabilirsin.

Sana seni anlatmaya nasıl başlasak bilemedik ama işlerin çok korkunç göründüğünün hepimiz farkındayız. Yine de doğru teknikleri uygulasan evini daha derli toplu yapacağından eminiz. Çünkü bu tembellik ve dağınıklık sana bir yerde büyük sorun çıkaracak gibi duruyor. İşte o nedenle evdeki kiri ve tozu hızlıca temizleyen, seni yormadan çabucak temizlik yapmana yarayan dikey süpürgeleri araştırabilirsin. Hatta daha kolayını istersen kendi başına temizlik yapan robot süpürgeleri de tercih edebilirsin. Böylece hem kılını bile kıpırdatmamış hem de evini daha düzenli hale getirmiş olursun. 😎

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