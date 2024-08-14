Senin Evin Ne Kadar Düzenli?
Senin Evin Ne Kadar Düzenli?
Sence evin gayet düzenli mi yoksa kaosun içinde mi? Ev düzeni aslında kişiliğin ve yaşam tarzının bir yansımasıdır. Ama hiç merak etme, çünkü evin dağınıksa da düzenliyse de yalnız değilsin.
Haydi bu eğlenceli testi çöz ve hangi kategoriye girdiğini keşfet!
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1. Sabah uyanınca yatak toplama alışkanlığın var mı?
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2. Gardırobunun görünümü genellikle bunlardan hangisi gibi?
3. Şimdi de çalışma masanın nasıl göründüğünü seç bakalım.
4. Bir şey kaybettiğinde bulman ne kadar zor olur?
5. Akşam eve misafir geleceğini öğrendiğinde ne kadar strese girersin?
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