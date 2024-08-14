Senin Evin Ne Kadar Düzenli?

Sence evin gayet düzenli mi yoksa kaosun içinde mi? Ev düzeni aslında kişiliğin ve yaşam tarzının bir yansımasıdır. Ama hiç merak etme, çünkü evin dağınıksa da düzenliyse de yalnız değilsin.

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