Senin Evin Ne Kadar Düzenli?

Sen tam bir düzen hastasısın. Çünkü evin her zaman hem çok temiz hem de çok düzenli. Bunu uzun süredir rutinleştirdiğin temizlik alışkanlıklarına, e biraz da deneyime borçlusun. Kire ve pisliğe dayanamayıp anında temizliyor, bütün eşyalarını her zaman aldığın yere koymaya özen gösteriyorsun. Dekorasyona ve eşyaların birbiriyle olan uyumuna da baya dikkat ediyorsun. Bu da tam olarak senin karakterini yansıtan, her yerinden düzen ve temizlik akan bir evde yaşamanı sağlıyor. Dolayısıyla çat kapı gelen misafirler senin korkulu rüyan değil, en büyük eğlencen. Çünkü evin hakkında iltifat almaktan her zaman çok hoşlanıyorsun. 😘