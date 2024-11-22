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Eve Temizlikçi Gelmeden Önce Yapılan “Ayıp Olmasın Temizliği” Nedir?

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etiket Eve Temizlikçi Gelmeden Önce Yapılan “Ayıp Olmasın Temizliği” Nedir?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
22.11.2024 - 12:31

Ev temizliği denince, birçok kişinin aklına detaylı ve özenli bir temizlik süreci gelir. Ancak bir temizlikçi çağırdığımızda bile ondan önce yapılan “ayıp olmasın” temizliği, pek çok evde gizli bir gelenek gibidir. Peki temizlikçi gelmeden önce yapılan bu ön temizlik nedir, neden yapılır, gerçekten gerekli midir? İşte bu komik ve tanıdık duruma yakından bakıyoruz!

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Herkesin tanıdığı bu "ayıp olmasın temizliği" ne demek oluyor?

Aslında bu temizlik, temizlikçi gelmeden önce yapılan hafif ve yüzeysel temizlik anlamına gelir. Temizlikçi, evi gerçekten temizleyecek olsa da,ev sahipleri küçük dağınıklıkları toparlar, yüzeyleri siler ve evin “çok dağınık” görünmemesini sağlamak ister. “Ayıp olmasın” düşüncesinin ardında ise biraz mahremiyet, biraz da temizlikçiye karşı saygı duygusu olduğunu düşünüyoruz.

Madem temizlikçi evi temizleyecek, neden bu temizlik yapılıyor?

Aslında temizlikçi, evdeki tüm kirleri temizlemek için geliyor. Fakat çoğu kişi evin “gereğinden fazla kirli” görünmesini istemez. Konuk ağırlarken yaptığımız hızlı toparlama gibi, temizlikçiye karşı da bir tür “misafirperverlik” gösterisi olarak görülür.

Bu temizlikte evin en çok hangi bölgeleri temizleniyor?

Temizlikçi gelmeden önce yapılan temizlikte genelde oturma odası toparlanır, mutfakta göz önünde olan kirler silinir, hatta bazen banyoya bile hafif bir dokunuş yapılır. Özellikle dikkat edilen yerler, temizlikçinin ilk göreceği alanlardır.

Psikolog değiliz ama bu temizliğin manevi olarak rahatlama sağladığını düşünüyoruz. Neden mi? 👇

Bu ön temizlik aslında psikolojik bir rahatlama sağlar. “Evimi temiz tuttum” veya “temizlikçiye karşı saygılı davrandım” gibi düşünceler, kişiye kendini iyi hissettirir. Küçük bir sosyal refleks olarak bu davranış, kendimizi biraz daha rahat hissetmemizi sağlar.

Misafir ağırlamadan önce yapılan temizlikle benzer yönleri var elbette.

Misafir ağırlarken yapılan temizlik gibi, bu ön hazırlık da bir “durum kontrolü”dür. Ev, gerçekten misafir veya temizlikçi için mi düzenleniyor, yoksa ev sahibi kendini temizlik konusunda iyi mi hissediyor? Her iki durumda da “ayıp olmasın” düşüncesi aynı.

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Temizlikçiye kolaylık sağlanması da bu temizliğin amaçlarından biri.

Temizlikçiye kolaylık sağlanması da bu temizliğin amaçlarından biri.

Kimi zaman ev sahipleri, temizlikçiye daha fazla iş bırakmamak adına yüzeysel temizlik yapar. Özellikle yemek artıkları veya dağınık eşyalar gibi detayları toplamak, işlerini kolaylaştırmak içindir.

Peki temizlikçi gelmeden önce ev sahipleri nereleri temizliyor? Tanıdık gelebilir!

Peki temizlikçi gelmeden önce ev sahipleri nereleri temizliyor? Tanıdık gelebilir!

Temizlikçi gelmeden önce yapılan hazırlıklar arasında bulaşıkları yıkamak, lavaboları temizlemek, çöp kutularını boşaltmak ve kirli çamaşırları kaldırmak yer alır. Amaç, temizlikçinin sadece temizlik odaklı çalışabilmesini sağlamaktır.

Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
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