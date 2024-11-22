Eve Temizlikçi Gelmeden Önce Yapılan “Ayıp Olmasın Temizliği” Nedir?
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Eve Temizlikçi Gelmeden Önce Yapılan “Ayıp Olmasın Temizliği” Nedir?
Ev temizliği denince, birçok kişinin aklına detaylı ve özenli bir temizlik süreci gelir. Ancak bir temizlikçi çağırdığımızda bile ondan önce yapılan “ayıp olmasın” temizliği, pek çok evde gizli bir gelenek gibidir. Peki temizlikçi gelmeden önce yapılan bu ön temizlik nedir, neden yapılır, gerçekten gerekli midir? İşte bu komik ve tanıdık duruma yakından bakıyoruz!
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Herkesin tanıdığı bu "ayıp olmasın temizliği" ne demek oluyor?
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Madem temizlikçi evi temizleyecek, neden bu temizlik yapılıyor?
Bu temizlikte evin en çok hangi bölgeleri temizleniyor?
Psikolog değiliz ama bu temizliğin manevi olarak rahatlama sağladığını düşünüyoruz. Neden mi? 👇
Misafir ağırlamadan önce yapılan temizlikle benzer yönleri var elbette.
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