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Senin Titizlik Seviyeni Ölçüyoruz!

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etiket Senin Titizlik Seviyeni Ölçüyoruz!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
22.11.2024 - 11:01

Evini pırıl pırıl yapmadan rahat etmeyenlerden misin yoksa temizlik senin için sadece misafir geleceği zaman mı hatırlanır? Titizlik seviyeni öğrenmek için hemen testimize katıl!

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1. Misafirliğe gittiğinde dikkatini en çok ne çeker?

2. Çalışma masanda ne sıklıkla düzenleme yaparsın?

2. Çalışma masanda ne sıklıkla düzenleme yaparsın?

3. Kıyafet dolabını ne sıklıkla düzenlersin?

4. En sevdiğin temizlik ürünü bunlardan hangisi?

5. Peki yatağını ne sıklıkla toplarsın?

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6. Temizlik yaparken müzik dinler misin?

7. Yemeğini yaptıktan sonra mutfakta ne görmeliyiz?

8. Temizlik sonrası hangi içecek seni mutlu eder?

Titizlik uzmanı!

Senin için temizlik ve düzen olmazsa olmaz bir yaşam tarzı! Evin her zaman tertemiz ve derli toplu; bu sayede kendini huzurlu ve rahat hissediyorsun. Her detay senin için önemli, tozdan neredeyse eser bırakmazsın. Bu titizliğin çevrendeki insanlara da örnek oluyor, onların da temizlik anlayışını yükseltiyorsun. Düzenli yaşamayı hayatına dahil etmek sana hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyi geliyor. Temizlik senin için bir iş değil, adeta bir meditasyon!

Düzenli ama rahat!

Temizlik senin için önemli ama sınırlarını biliyorsun. Evin düzenli olmalı ama bu her detayın mükemmel olduğu anlamına gelmiyor. Eşyalarını yerinde bulmayı seviyorsun ama arada rahatına da düşkünlük gösteriyorsun. Misafir gelmeden önce detaylı bir temizlik yapmayı tercih etsen de günlük hayatında biraz daha rahat davranıyorsun. Bu yaklaşımın sayesinde hem düzenli hem de stressiz bir yaşam sürdürebiliyorsun.

Rahatına düşkün!

Senin için evin, kendini rahat hissettiğin bir yer ve fazla detaylarla uğraşmayı sevmiyorsun. Kendi düzeninde mutlu olmayı biliyor ve temizliği çok fazla önemsemiyorsun. Tozlar ve dağınıklık seni rahatsız etmediği sürece, temizlik senin için bir zorunluluk değil. Hayatın tadını çıkarma yönündeki tercihin seni rahat biri yapıyor, ancak evinle ilgilenmenin de seni iyi hissettirebileceğini unutmamalısın!

Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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