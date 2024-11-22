Senin Titizlik Seviyeni Ölçüyoruz!
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Senin Titizlik Seviyeni Ölçüyoruz!
Evini pırıl pırıl yapmadan rahat etmeyenlerden misin yoksa temizlik senin için sadece misafir geleceği zaman mı hatırlanır? Titizlik seviyeni öğrenmek için hemen testimize katıl!
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1. Misafirliğe gittiğinde dikkatini en çok ne çeker?
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2. Çalışma masanda ne sıklıkla düzenleme yaparsın?
3. Kıyafet dolabını ne sıklıkla düzenlersin?
4. En sevdiğin temizlik ürünü bunlardan hangisi?
5. Peki yatağını ne sıklıkla toplarsın?
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