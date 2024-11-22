İskoçya'dan Japonya'ya... Lezzeti Uzaklarda Arayanlara Dünya Mutfağından En İlginç 12 Lezzet
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İskoçya'dan Japonya'ya... Lezzeti Uzaklarda Arayanlara Dünya Mutfağından En İlginç 12 Lezzet
Hep aynı şeyi yemekten sıkılanlar buraya... İşte Japonya'dan Meksika'ya, İskoçya'dan Kore'ye dünya mutfağında bulunan birbirinden ilginç lezzetleri bu içerikte özenle derledik. Hazırsanız dünya mutfağını keşfe çıkalım!
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1. Kimchi
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2. Natto
3. Pho
4. Poutine
5. Ceviche
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6. Escargot
7. Haggis
8. Borscht
9. Bobotie
10. Arepas
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