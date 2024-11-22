İskoçya'dan Japonya'ya... Lezzeti Uzaklarda Arayanlara Dünya Mutfağından En İlginç 12 Lezzet

Hem Rus hem de Ukrayna mutfağının gözdesi olan bu çorba aslında bir pancar çorbası. Borscht, yoğun kıvamı ve ekşi kremasıyla soğuk kış günlerinde içleri ısıtan bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor. Ve gerçekten de kışın çok fazla tüketiliyor!