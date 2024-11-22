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İskoçya'dan Japonya'ya... Lezzeti Uzaklarda Arayanlara Dünya Mutfağından En İlginç 12 Lezzet

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etiket İskoçya'dan Japonya'ya... Lezzeti Uzaklarda Arayanlara Dünya Mutfağından En İlginç 12 Lezzet

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.11.2024 - 19:31

Hep aynı şeyi yemekten sıkılanlar buraya... İşte Japonya'dan Meksika'ya, İskoçya'dan Kore'ye dünya mutfağında bulunan birbirinden ilginç lezzetleri bu içerikte özenle derledik. Hazırsanız dünya mutfağını keşfe çıkalım!

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1. Kimchi

1. Kimchi

Kore mutfağının vazgeçilmezi: Kimchi! Fermente edilmiş lahana ve çeşitli sebzelerle yapılan bu baharatlı garnitür, aslında bizdeki turşuya da benziyor. Neredeyse her öğünde tüketilen Kimchi'nin bağımlısı olabilirsiniz, bizden söylemesi!

2. Natto

2. Natto

Fermente edilmiş soya fasulyesi olan natto, yapışkan ve güçlü kokusuyla bilinen bir lezzet. Tadı genellikle çok güçlü veya farklı bulunur, ancak Japonlar için özellikle kahvaltıda protein deposu olarak önemli bir yemek olarak karşımıza çıkıyor.

3. Pho

3. Pho

Et suyuyla yapılan bu erişte çorbası, bol baharat ve yeşilliklerle Vietnam mutfağının gözdelerinden biridir. Hem sağlıklı hem de hazırlaması oldukça pratik olan bu yemek de ilginç ve lezzetli tariflerden biri.

4. Poutine

4. Poutine

Kanada çok iyi bildiğimiz bir şeyi çok farklı yorumlayarak hepimizi şaşırtmış. Poutine aslında patates kızartması ama bizim hazırladıklarımızdan birkaç farkı bulunuyor. Patates kızartması üzerine eritilmiş peynir ve gravy sos dökülerek hazırlanan doyurucu bir Kanada klasiği olarak karşımıza çıkıyor.

5. Ceviche

5. Ceviche

Peru mutfağından gelen bu lezzet de tattıktan sonra aşık olacaklarınız arasında. Çiğ deniz ürünleri limon suyu, soğan, acı biber ve kişniş ile marine edilerek yapılan hafif ve ferahlatıcı bir lezzet olan bu yemeği salata veya ana öğün gibi tüketebilirsiniz.

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6. Escargot

6. Escargot

Fransa mutfağında salyangoz esintisi. Evet yanlış duymadınız, bu yemek salyangoz ile yapılıyor ve Fransa'da çok sık tüketiliyor. Sarımsaklı tereyağı sosunda pişirilen salyangoz, Fransız mutfağının özgün ve cesur tatlarından biri olarak biliyor.

7. Haggis

7. Haggis

Kuzu ciğeri, kalp ve akciğerin soğan ve baharatlarla harmanlanıp kuzu bağırsağında pişirilmesiyle yapılan bu yemek gerçekten de İskoç mutfağının en ilginç yemeklerinden biridir. İskoçya'da çok sevilen bu yemek biraz ağır görünse de oldukça lezzetli duruyor.

8. Borscht

8. Borscht

Hem Rus hem de Ukrayna mutfağının gözdesi olan bu çorba aslında bir pancar çorbası. Borscht, yoğun kıvamı ve ekşi kremasıyla soğuk kış günlerinde içleri ısıtan bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor. Ve gerçekten de kışın çok fazla tüketiliyor!

9. Bobotie

9. Bobotie

Kıyma, baharat ve kuru meyvelerle yapılan, üstüne de yumurta sosu dökülen bu yemek Güney Amerika mutfağının olmazsa olmazı. Hem tatlı hem de baharatlı bir karışım sunarken oldukça da doyurucu!

10. Arepas

10. Arepas

Mısır unu ile yapılan bu kalın ekmekli yemek, peynir, et, avokado veya çeşitli dolgularla servis ediliyor. Özellikle Güney Amerika'nın vazgeçilmez sokak lezzetlerinden de biri. İçeriğini isteğinize göre de değiştirebiliyorsunuz.

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11. Akutaq

11. Akutaq

Bildiğiniz tüm dondurmaları unutun çünkü karşınızda 'Eskimo dondurması' olarak bilinen bir şey var. Akutaq, ren geyiği yağı, balık ve karışık meyvelerle yapılıyor. Eskimo kültürüne ait bu tat, oldukça farklı bir dondurma deneyimi sunuyor kesinlikle!

12. Fufu

12. Fufu

Genellikle manyok veya plantain ezilerek yapılan fufu, Afrika mutfağında çorbalara veya etli yemeklere eşlik eden doyurucu bir tat olarak karşımıza çıkıyor. Batı Afrika'da daha çok tüketilen fufu da doyurucu ve farklı bir tat!

Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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