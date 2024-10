Evin tam anlamıyla bir karaktere sahip, tıpkı Weasley ailesinin renkli ve karmaşık evi gibi. Her köşe farklı bir hikaye anlatıyor, her odada kendine özgü bir detay var. Kitaplarla dolu raflar, eski ama değerli eşyalar ve her şeyin biraz karışık gibi görünmesine rağmen bir düzeni var. Misafirlerin evine adım attığında, bu samimi ve dolu dolu atmosfer içinde kendilerini anında rahat hissediyorlar.