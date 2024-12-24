Senin Evin Ne Kadar Havalı?

Çünkü biraz nostalji dolu. Ama bu samimi ve sıcak olmadığı anlamına gelmiyor. Aksine, senin evine giren herkes kendini sanki çocukluk evinde gibi hissediyor. Bu nedenle evinin gireni, çıkanı ve yatılı misafiri de çok oluyor. Eee ne de olsa her köşede hatıra ve özen var. ✨