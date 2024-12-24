Senin Evin Ne Kadar Havalı?
Senin Evin Ne Kadar Havalı?
Her evin bir karakteri olduğu doğru. Kimisi sade, kimisi minimal, kimisi modern... Peki senin evin bu işin neresinde? Enerjik ve renkli mi yoksa sade ve elit bir evin mi var? Ya da belki de sandığın kadar tarz bir ev değil?
Öğrenmek için can attığına eminiz. Haydi testi çöz ve evinin karakterini öğren! 🤩
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1. Öncelikle dekorasyonla başlayalım. Evinin dekoru bunlardan hangisi gibi?
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2. Misafirlerini ağırlamaktan en hoşlandığın yer hangisi?
3. Şimdi de ev aydınlatman genel olarak nasıl seç bakalım?
4. Evinde bitki var mı?
5. Peki bu bitkiler nerede?
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6. Evin ne kadar teknolojik?
7. Şimdi de odandaki duvar rengini seç bakalım!
Senin evin aşırı havalı.
Maalesef evin pek havalı değil.
Senin evin gerçekten havalı mı havalı.
Senin evinin kendine has bir havası var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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