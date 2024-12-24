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Senin Evin Ne Kadar Havalı?

etiket Senin Evin Ne Kadar Havalı?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 11:31

Her evin bir karakteri olduğu doğru. Kimisi sade, kimisi minimal, kimisi modern... Peki senin evin bu işin neresinde? Enerjik ve renkli mi yoksa sade ve elit bir evin mi var? Ya da belki de sandığın kadar tarz bir ev değil? 

Öğrenmek için can attığına eminiz. Haydi testi çöz ve evinin karakterini öğren! 🤩

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1. Öncelikle dekorasyonla başlayalım. Evinin dekoru bunlardan hangisi gibi?

2. Misafirlerini ağırlamaktan en hoşlandığın yer hangisi?

3. Şimdi de ev aydınlatman genel olarak nasıl seç bakalım?

4. Evinde bitki var mı?

5. Peki bu bitkiler nerede?

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6. Evin ne kadar teknolojik?

7. Şimdi de odandaki duvar rengini seç bakalım!

Senin evin aşırı havalı.

Çünkü minimal ve sade. Herkesten farklı yapısıyla öne çıkan evinde işlevsel mobilyalar kullanıyorsun. Bu nedenle ortalıkta ne fazlalığın ne dağınıklığın oluyor. Ayrıca eşyaların birbirine eklenen, modüler parçalardan oluşuyor. Dolayısıyla istediğin zaman evin tasarımını hızla değiştirebiliyorsun. Sade, rahat ve konforlu yaşam alanın herkesin beğenisini kazanmış durumda. 🥳✌️

Maalesef evin pek havalı değil.

Çünkü biraz nostalji dolu. Ama bu samimi ve sıcak olmadığı anlamına gelmiyor. Aksine, senin evine giren herkes kendini sanki çocukluk evinde gibi hissediyor. Bu nedenle evinin gireni, çıkanı ve yatılı misafiri de çok oluyor. Eee ne de olsa her köşede hatıra ve özen var. ✨

Senin evin gerçekten havalı mı havalı.

Sen tam bir şıklık ve düzen abidesi yaratmışsın. Teknolojiyi de evin her yerine güzelce eklemişsin. Dolayısıyla evine gelen herkes daha ilk bakışta büyüleniyor çünkü kendini başka bir dünyaya ışınlanmış gibi görüyor. Dekorasyon anlamında tam bir uzman olman ve ince dokunuşlarla evi süslemen de gerçekten takdire şayan! 🙌

Senin evinin kendine has bir havası var.

Çünkü çok doğal ve samimi. Dolayısıyla insana huzurlu bir vaha izlenimi veriyor. Sıcacık oturma köşen, her yere dizdiğin bitkiler, renkli kilimlerin evin her yerini kaplamış durumda. Canlı kişiliğini yansıtan evinin her yerinde başka bir detay göze çarpıyor. Öyle ki dekorasyon parçalarında bile çok özenli davranıyor, her şeyi yerine göre seçiyorsun. Bu yüzden de listemizdeki en havalı ev kesinlikle seninki olabilir! 🌿😍

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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