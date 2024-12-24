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Senin Ruhun Evdeki Hangi Odaya Ait?

etiket Senin Ruhun Evdeki Hangi Odaya Ait?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 10:31

Evin her köşesi farklı bir ruh taşır, tıpkı senin gibi! Peki ruhunun en çok hangi odaya ait olduğunu hiç düşündün mü?

Öğrenmek için teste başlayalım. Sorular hemen aşağıda. 👇

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1. Evin temizliğinde ennnn çok önem verdiğin şeylerden biri, bunlardan hangisi?

1. Evin temizliğinde ennnn çok önem verdiğin şeylerden biri, bunlardan hangisi?

2. Günün ilk işini seç desek, hangisini yaparsın?

3. Evin hangi bölgesini temizlemek sana çoook keyifli geliyor?

3. Evin hangi bölgesini temizlemek sana çoook keyifli geliyor?

4. Ev işlerini hallettiğin esnada müzik dinler misin hiç?

5. Dürüst ol: Mutfak tezgahındaki bulaşıkları "Amaaaan, sonra yıkarım." dediğin oldu mu hiç?

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6. Ev temizliğinde seni en çok yoran şeyin ne olduğunu öğrenebilir miyiz?

7. Peki seni hiç yormayan ve aşırı zevk aldığın ev işi, bunlardan hangisi diye sorsak?

8. Son sorudayız! Evinin bir kokusu olsa, bu koku ne olurdu?

9. Ruhun yatak odasına ait!

9. Ruhun yatak odasına ait!

Huzur, sakinlik ve kendine vakit ayırmak senin için vazgeçilmez. Yatak odası, hem ruhunun dinlendiği hem de kendini en rahat hissettiğin yer. Karmaşadan uzak kalmayı seviyorsun ve bu yüzden yatak odan senin için bir sığınak gibi. Düzenli, ferah ve sadece senin tarzını yansıtan bir ortam yaratmak sana çok iyi geliyor. Kısacası ruhun dinlenmek ve yeniden enerji toplamak için yatak odasında kendini buluyor!

10. Ruhun salona ait!

10. Ruhun salona ait!

Enerjin ve sosyal yapın seni evin kalbi olan salona çekiyor. Sevdiklerinle vakit geçirmek, misafir ağırlamak ya da rahat bir kanepeye uzanıp dinlenmek tam senlik. Senin için evin salonu sadece bir oturma alanı değil, aynı zamanda tüm enerjinin toplandığı bir merkez. Salondaki hareketlilik, düzen ve sıcak atmosfer sana kendini evde hissettiriyor.

11. Ruhun mutfağa ait!

11. Ruhun mutfağa ait!

Senin ruhun sıcak ve samimi! Mutfağı evin kalbi olarak görüyorsun ve burası sadece yemek yapılan bir yer değil, aynı zamanda hayatın paylaşıldığı bir alan. Yaratıcılığını mutfakta konuşturmayı, tatları bir araya getirmeyi ve sevdiklerin için bir şeyler hazırlamayı çok seviyorsun. Ruhun, mutfakta geçen her anı daha da anlamlı kılıyor. Temiz, düzenli ve mis gibi kokan bir mutfak tam da seni anlatıyor!

12. Ruhun çalışma odasına ait!

12. Ruhun çalışma odasına ait!

Düzen, odaklanma ve üretkenlik senin ruhunun temel taşları. Çalışma odası, senin kendini en verimli ve motive hissettiğin yer. Planlı olmayı ve her şeyin yerli yerinde olmasını seviyorsun. Bu yüzden çalışma masan ve kitapların, sana ilham veren en önemli parçalar. Ruhun, çalışma odasının düzenine ve sakinliğine çekiliyor; burası senin kendi dünyanı inşa ettiğin alan!

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Ma Belle
Ma Belle
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