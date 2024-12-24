Senin Ruhun Evdeki Hangi Odaya Ait?
Senin Ruhun Evdeki Hangi Odaya Ait?
Evin her köşesi farklı bir ruh taşır, tıpkı senin gibi! Peki ruhunun en çok hangi odaya ait olduğunu hiç düşündün mü?
Öğrenmek için teste başlayalım. Sorular hemen aşağıda. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Evin temizliğinde ennnn çok önem verdiğin şeylerden biri, bunlardan hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Günün ilk işini seç desek, hangisini yaparsın?
3. Evin hangi bölgesini temizlemek sana çoook keyifli geliyor?
4. Ev işlerini hallettiğin esnada müzik dinler misin hiç?
5. Dürüst ol: Mutfak tezgahındaki bulaşıkları "Amaaaan, sonra yıkarım." dediğin oldu mu hiç?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ev temizliğinde seni en çok yoran şeyin ne olduğunu öğrenebilir miyiz?
7. Peki seni hiç yormayan ve aşırı zevk aldığın ev işi, bunlardan hangisi diye sorsak?
8. Son sorudayız! Evinin bir kokusu olsa, bu koku ne olurdu?
9. Ruhun yatak odasına ait!
10. Ruhun salona ait!
11. Ruhun mutfağa ait!
12. Ruhun çalışma odasına ait!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın