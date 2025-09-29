Senin Evdeki Rolün Ne?
Evdeki herkesin bir rolü var, peki ya senin rolün ne? Evde nasıl bir etki bırakıyorsun, hangi enerjiyi yayıyorsun? Bu testle, evdeki yerini keşfet!
1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
2. Evinde en çok hangi aktiviteyi yapmaktan hoşlanıyorsun?
3. Evinde vakit geçirmekten ne kadar hoşlanıyorsun? Puanlar mısın?
4. Mutfak dolaplarının içini ne sıklıkla düzenlersin ve temizlersin?
5. Güzel yemek yapar mısın?
6. Bu işlerden sadece biri senin ömür boyu yapacağın ev işi olacak. Hangisini seçersin?
7. Evinde nasıl birisin?
8. Son olarak: Çok acıktın, bu sokak lezzetlerinden birini yiyeceksin...
Neşe kaynağı!
Lezzet perisi!
Dokunduğun her alanı güzelleştirmek!
Evdeki huzuru sağlamak!
