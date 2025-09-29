onedio
Senin Evdeki Rolün Ne?

miray soysal
29.09.2025 - 10:34

Evdeki herkesin bir rolü var, peki ya senin rolün ne? Evde nasıl bir etki bırakıyorsun, hangi enerjiyi yayıyorsun? Bu testle, evdeki yerini keşfet!

1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. Evinde en çok hangi aktiviteyi yapmaktan hoşlanıyorsun?

3. Evinde vakit geçirmekten ne kadar hoşlanıyorsun? Puanlar mısın?

4. Mutfak dolaplarının içini ne sıklıkla düzenlersin ve temizlersin?

5. Güzel yemek yapar mısın?

6. Bu işlerden sadece biri senin ömür boyu yapacağın ev işi olacak. Hangisini seçersin?

7. Evinde nasıl birisin?

8. Son olarak: Çok acıktın, bu sokak lezzetlerinden birini yiyeceksin...

Neşe kaynağı!

Evde herkesin yüzünü güldüren, enerjiyi yükselten sensin! Oyun gecelerini organize eder, spontane film maratonları başlatır ya da en beklenmedik anda şarkı söylemeye başlarsın. İnsanlar senin yanında vakit geçirirken sıkılmaz, aksine eve neşe katarsın. Sürprizli fikirlerin ve pozitif enerjinle evin ruh halini değiştiriyorsun. Zor bir gün bile eğlenceli hale gelebiliyor senin sayesinde. “Bu evin yıldızı kim?” diye sorulsa, cevabı çok net: sensin!

Lezzet perisi!

Sen mutfakta adeta bir sihirbazsın! Basit malzemelerle bile ortaya harikalar çıkarabiliyorsun. Evde bir şeyler piştiğinde herkes mutfağa doğru yöneliyor çünkü senin elinden çıkan her şey bir davet havası taşıyor. Yemek yaparken mutlu olman, o yemeğin tadına da yansıyor. Arkadaşların “bugün ne pişirdin?” diye sormadan duramıyor. Senin sayende ev sadece doymuyor, aynı zamanda lezzetle doluyor.

Dokunduğun her alanı güzelleştirmek!

Elinde adeta bir sihirli değnek varmış gibi, dokunduğun her yer anında canlanıyor ve parlıyor. Her köşe, her oda senin ellerinle adeta bir sanat eserine dönüşüyor. Düzen ve temizlik senin için sıradan işler değil, birer sanat formu. O kadar doğal ve etkili bir şekilde yapıyorsun ki, kimse senin gibi bu kadar özenli ve hızlı bir şekilde ortamları güzelleştiremez.

Evdeki huzuru sağlamak!

Evin ruhu sensin, ortamın enerjisini hemen hissediyor ve toparlıyorsun. Biri stresliyse seninle iki dakika sohbet edip rahatlıyor, evde kavga varsa sen yumuşatıyorsun. İnsanlara güven veren bir sakinliğin var. Evde mum yakman, tatlı bir müzik açman veya küçük dokunuşlarla ortamı güzelleştirmen bile fark yaratıyor. Sen olmasan evin havası gerçekten eksik kalırdı.

