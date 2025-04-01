Senin Düşüncelerin mi Ön Planda Duyguların mı?
Senin Düşüncelerin mi Ön Planda Duyguların mı?
Hayatımızın her alanında kararlar alırken bazen mantığımızı, bazen de duygularımızı ön plana çıkarırız. Kimi zaman akılcı bir yaklaşımla ilerlemek en doğrusu gibi görünse de, duyguların bizi yönlendirdiği anlar da olur. Peki senin için hangisi daha baskın? Kararlarında mantığın mı yoksa duyguların mı daha çok etkili?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir kararı alırken neye öncelik verirsin?
4. Bir ilişkide senin için en önemli şey nedir?
5. Bir konuda karar verirken çevrendekilerin fikirlerini önemser misin?
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6. Hayatta neyin peşinden koşuyorsun?
7. Bir tartışmada haklı olduğuna inandığında tavrın nasıl olur?
8. Geleceğinle ilgili planlar yaparken neyi ön planda tutarsın?
9. Sevmediğin bir iş ya da görev verildiğinde ne yaparsın?
10. Karşılaştığın zor bir problemde ilk adımın ne olur?
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Senin düşüncelerin ön planda!
Senin duyguların ön planda!
Sen ikisini de dengede tutmayı başarıyorsun!
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Senin düşüncelerin ön planda