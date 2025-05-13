Faiz Türlerini Ne Kadar Tanıyorsun?

Faiz türleriyle aranda sağlam bir tanışıklık var, bazılarını neredeyse arkadaşın gibi görüyorsun. Ne nedir biliyorsun, ama bazen detaylar arada kaynayıp gidiyor olabilir. Yine de genel hatlarıyla oldukça bilgilisin. Biraz pratik, biraz merakla çok daha sağlam bir temele oturabilir bu bilgiler. Ekonomi sohbetlerinde 'bunu bir de ben anlatayım' deme vaktin yaklaşıyor!