Faiz Türlerini Ne Kadar Tanıyorsun?
Faiz, ekonomiyle haşır neşir olmasan bile hepimizin hayatına bir şekilde dokunan bir kavram. Basitinden bileşiğine, sabitinden değişkenine... Hadi gel, biraz eğlenerek bilgimizi test edelim! Bakalım “faiz türleri” konusunda ne kadar hakimsin? 😉
Seni teste alalım👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk sorumuzla başlayalım! Aşağıdakilerden hangisi en temel faiz türüdür?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Reel faiz nasıl hesaplanır?
3. Aşağıdakilerden hangisi bileşik faizin bir özelliğidir?
4. Değişken faiz oranı neye bağlı olarak değişir?
5. “Anapara üzerinden belirli bir süre sonunda elde edilen kazanç” tanımı hangi faiz türüne aittir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Negatif faiz oranı neyi ifade eder?
7. Son olarak, enflasyon farkı faizi neye göre hesaplanır?
Çok bilgilisin!
İyi tanıyorsun!
Tanıdığın söylenemez!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın