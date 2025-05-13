Espressolab Paylaşımı Tepki Çeken Mert Vidinli Haftalar Sonra "Haklı Bir Tepki" Diyerek Adeta Günah Çıkardı

Vidinli, Instagram hesabından yaptığı kaydırmalı bir post ile yaşadığı süreci anlattı. “Kalbimden döküldü sizlere tüm hislerimi yazdım” diyerek başladığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sosyal medya linci ile bambaşka bir Mert’e dönüştüm. Aile bireylerim bile bu linçten nasibini aldı. Onların ne günahı vardı? Bugün yeni yeni sokağa adım atabiliyorum.” Yaşadığım bu dijital zorbalığa karşı çok üzgün ve savunmasız hissediyorum.”

Takipçilerinden bir kısmı bu çıkışı samimi bulurken, bazıları ise hala tepkisini sürdürüyor. Sevda Demirel, Gonca Vuslateri, Yeşim Ceren Bozoğlu, Yasemim Kay Allen, Ebru Destan, Eren Bakıcı, Hande Sarıoğlu paylaşımı beğenen ünlüler arasındaydı. Öte yandan Vidinli’nin bu paylaşımı sonrası dost çevresinden nasıl bir geri dönüş alacağı ise şimdiden merak konusu…