Espressolab Paylaşımı Tepki Çeken Mert Vidinli Haftalar Sonra "Haklı Bir Tepki" Diyerek Adeta Günah Çıkardı
Boykot listesindeki kahve zinciri Espressolab’e gidip poz veren Mert Vidinli, sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Ünlü dostları birer birer takipten çıkmıştı.
Haftalar sonra ikinci kez açıklama yapan Vidinli, bu kez Instagram’dan uzun bir yazı paylaştı. “Konu haklı bir tepkiden, ders vermekten çıkıp zorbalığa dönüşmeye başladı” dedi, linçten ailesinin bile etkilendiğini anlattı.
İşte o paylaşımı...
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinde adı geçen kahve zinciri Espressolab, sosyal medyada uzun süredir tartışma konusuydu.
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İlk “unfollow” şoku yakın dostu Özge Özpirinçci’den gelmişti.
Derken, haftalar sonra yeni bir açıklama geldi.
İşte paylaşımının tamamı:
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Ve gelen yorumlardan bazıları:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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