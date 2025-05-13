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Espressolab Paylaşımı Tepki Çeken Mert Vidinli Haftalar Sonra "Haklı Bir Tepki" Diyerek Adeta Günah Çıkardı

Espressolab Paylaşımı Tepki Çeken Mert Vidinli Haftalar Sonra "Haklı Bir Tepki" Diyerek Adeta Günah Çıkardı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.05.2025 - 16:49

Boykot listesindeki kahve zinciri Espressolab’e gidip poz veren Mert Vidinli, sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Ünlü dostları birer birer takipten çıkmıştı.

Haftalar sonra ikinci kez açıklama yapan Vidinli, bu kez Instagram’dan uzun bir yazı paylaştı. “Konu haklı bir tepkiden, ders vermekten çıkıp zorbalığa dönüşmeye başladı” dedi, linçten ailesinin bile etkilendiğini anlattı. 

İşte o paylaşımı...

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinde adı geçen kahve zinciri Espressolab, sosyal medyada uzun süredir tartışma konusuydu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinde adı geçen kahve zinciri Espressolab, sosyal medyada uzun süredir tartışma konusuydu.

CHP'nin çağrısının ardından birçok kişi bu markaya karşı tavır almıştı. Tam da bu gündemde, sosyal medya fenomeni Mert Vidinli’nin Espressolab’den yaptığı bir paylaşım adeta fitili ateşlemişti.

20 Nisan günü yakın arkadaşı Nikol Başoğlu Kocadağ ile birlikte Espressolab’de poz veren Vidinli’nin elinde kahvesiyle verdiği kare, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Tepkiler yalnızca takipçilerinden gelmemişti; ünlü arkadaş çevresi de sessiz kalmamıştı.

Kaçıranlar için:

İlk “unfollow” şoku yakın dostu Özge Özpirinçci’den gelmişti.

İlk “unfollow” şoku yakın dostu Özge Özpirinçci’den gelmişti.

Vidinli’nin “En yakın arkadaşımı sorsalar Özge derim” dediği Özpirinçci’nin bu hamlesi herkesi şaşırtmıştı. Hemen ardından Berrak Tüzünataç ve daha birçok yakın arkadaşı Vidinli’yi takipten çıkarmıştı.

Sosyal medyada tepkiler büyürken açıklama yapmak zorunda hissetmişti ve “Emre Kocadağ ve Nicole Başoğlu benim 20 yıllık arkadaşlarım. Ailecek görüştüğüm, sevdiğim ve saydığım bir ailedir.” diyerek paylaşımının siyasi bir anlam taşımadığını vurgulamıştı.

Açıklamanın tamamına buradaki içeriğimizden yer vermiştik:

Derken, haftalar sonra yeni bir açıklama geldi.

Derken, haftalar sonra yeni bir açıklama geldi.

Vidinli, Instagram hesabından yaptığı kaydırmalı bir post ile yaşadığı süreci anlattı. “Kalbimden döküldü sizlere tüm hislerimi yazdım” diyerek başladığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sosyal medya linci ile bambaşka bir Mert’e dönüştüm. Aile bireylerim bile bu linçten nasibini aldı. Onların ne günahı vardı? Bugün yeni yeni sokağa adım atabiliyorum.” Yaşadığım bu dijital zorbalığa karşı çok üzgün ve savunmasız hissediyorum.”

Takipçilerinden bir kısmı bu çıkışı samimi bulurken, bazıları ise hala tepkisini sürdürüyor. Sevda Demirel, Gonca Vuslateri, Yeşim Ceren Bozoğlu, Yasemim Kay Allen, Ebru Destan, Eren Bakıcı, Hande Sarıoğlu paylaşımı beğenen ünlüler arasındaydı. Öte yandan Vidinli’nin bu paylaşımı sonrası dost çevresinden nasıl bir geri dönüş alacağı ise şimdiden merak konusu…

İşte paylaşımının tamamı:

İşte paylaşımının tamamı:

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Ve gelen yorumlardan bazıları:

Ve gelen yorumlardan bazıları:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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