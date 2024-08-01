Senden Nasıl Süper Kahraman Olur?
Senden Nasıl Süper Kahraman Olur?
Her zaman bir süper kahraman olmayı hayal ettin mi? Peki, süper güçlerin neler olurdu? Kendi hikayenin baş kahramanı olabileceğin bu test, hangi süper kahraman yeteneklerine sahip olabileceğini ortaya çıkaracak.
Haydi teste!
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1. Hangi durumda daha rahat hissedersin?
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2. Süper güçlerinle dünyada hangi sorunu çözmek isterdin?
3. Kendi yaşantında en büyük hayalin aşağıdakilerden hangisi olabilir?
4. Hangi element seni daha çok temsil eder?
5. En çok hangi süper kahraman özelliğini kendinde görmek istersin?
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6. Bir süper kahraman olarak en büyük korkun nedir?
7. Bir süper kahraman ekibinde hangi rolü üstlenirdin?
8. Hangi yönde daha güçlü olmak isterdin?
9. Bir süper kahraman olarak hangi ülkede görev yapmak isterdin?
10. Bir süper kahraman olarak hangi değer senin için daha önemlidir?
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Doğayı kontrol eden süper kahraman
Süper hızda koşan süper kahraman
Uçabilen süper kahraman
Görünmez olabilen süper kahraman
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Süper hızda koşan süper kahraman.. Ben de koşuyorum ancak süper hızda değil 🙄
Uçabilen süper kahraman
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