Ünlü Olsaydın Hayranların mı Daha Çok Olurdu Antilerin mi?
Ünlü Olsaydın Hayranların mı Daha Çok Olurdu Antilerin mi?
Ünlü olmanın getirdiği ışıltılı hayatın yanında, her zaman sevenler ve nefret edenler de olacaktır. Peki, sen ünlü olsaydın daha çok hayranın mı olurdu yoksa antin mi?
Hadi başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir hayranın seni sokakta tanıyıp fotoğraf çekilmek istedi, ne yaparsın?
4. Bir sosyal medya platformunda paylaştığın bir gönderiye olumsuz yorumlar yağdı, nasıl tepki verirsin?
5. Yeni bir proje için seni aradılar, ama konfor alanının çok dışında. Kabul eder misin?
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6. Ünlü biriyle karşılaştın, nasıl davranırsın?
7. Bir magazin dergisi hakkında asılsız bir haber yaptı, ne yaparsın?
8. Sosyal medyada aktif misin?
9. Bir etkinlikte kalabalığın seni sürekli takip ettiğini fark ettin, ne yaparsın?
10. En yakın arkadaşın gizli bir sırrını açığa çıkardı, nasıl tepki verirsin?
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