Sen Yolculuklarda Hangi Karaktere Bürünüyorsun?

Yolculuk dediğimiz şey aslında hayatın küçük bir özeti gibidir. İçinde sabırsızlık, merak, heyecan, bazen stres, bazen de kahkaha vardır. Yolda olmak, yeni bir şehre doğru gitmek ya da uzun zamandır hayalini kurduğun tatilin ilk adımlarını atmak, ruhunun derinliklerinde saklı birçok duyguyu ortaya çıkarır. Kimimiz bavulunu günler öncesinden itinayla hazırlayıp “acaba bir şey unutur muyum” kaygısıyla yaşar; kimimiz ise son dakikada alelacele toparlayıp “aman canım, bir şey unutsam da oradan alırım” rahatlığıyla hareket eder.

Bazıları için yolculuk, sadece varılacak yere ulaşmaktır; uyuyup gözünü açtığında orada olmak ister. Bazıları içinse yolculuk, yeni bir maceradır; mola yerinde keşfettiği köfte, otobüs camından izlediği gün batımı ya da hiç tanımadığı insanlarla ettiği kısa bir sohbet onun için anıların en güzellerinden biri olur. Yol boyunca kimimiz DJ kesilir, herkesin ruhuna uygun şarkılar seçer; kimimiz de liderliği ele alır, rotayı, molayı ve programı sıkı sıkıya takip eder.

Senin yolculuklarda hangi karaktere büründüğünü öğrenmek ister misin? Bu test, senin yolculuk ruhunu ortaya çıkaracak. Hazırsan kemerlerini bağla, çünkü bu test seni kendi yolculuk karakterinle tanıştıracak!