Sen Susuz Kalınca Neye Dönüşüyorsun?

Su, insan yaşamının en temel ihtiyacı. Vücudumuzun yaklaşık %60’ı sudan oluşuyor ve en basit bedensel fonksiyonlarımız bile suya bağlı. Ama modern hayatın temposu, dersler, iş yoğunluğu, koşturmacalar derken çoğumuz gün içinde su içmeyi unutuyoruz. Oysa “günde 8 bardak su içmek” sadece bir sağlık önerisi değil; enerjimizin, ruh hâlimizin ve zihinsel performansımızın da temel taşı.

Susuz kaldığımızda bedenimiz uyarı vermeye başlıyor. Baş ağrısı, halsizlik, odaklanma sorunu derken olay sadece fiziksel boyutta kalmıyor; aynı zamanda karakterimiz de değişmeye başlıyor. Kimimiz en ufak şeylere patlayan bir sinir topuna dönüşüyor, kimimiz sanki pili bitmiş bir telefon gibi ağırlaşıyor. Bazıları içine kapanıyor, bazıları ise zihinsel bulanıklık yaşıyor. Kısacası su eksikliği, ruh hâlimizin gizli bir tetikleyicisi.

Peki sen su içmeyi unuttuğunda nasıl birine dönüşüyorsun? Güler yüzlü hâlinden eser kalmıyor mu, yoksa sadece biraz daha sessizleşiyor musun? İşte bu test senin susuz kalınca hangi karaktere büründüğünü ortaya çıkaracak. Yanına bir bardak su almayı unutma, çünkü bu testi çözerken bile susamış olabilirsin!