Sen Özgür Ruhlu musun?
Sen Özgür Ruhlu musun?
Özgürlüğümüze düşkünüzdür öyle değil mi? Peki sen özgürlüğüne ne kadar düşkünsün?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Kendini bir kelimeyle tanımlar mısın?
4. Ailenle mi yaşıyorsun tek mi?
5. Bir gün 25 saat olsaydı o 1 saati nasıl değerlendirirdin?
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6. Seni en çok yoran insan tipi nedir?
7. Kendini olduğun yere ait hissediyor musun?
8. Geçmişi sık sık düşünür müsün?
9. Sorumluluk alma konusunda nasılsın?
10. Son olarak senin ruhun hangi renk?
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Sen gerçek bir özgür ruhsun!
Sen özgür ruhlu olmak için çabalıyorsun!
Sen özgür ruhlu değilsin!
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