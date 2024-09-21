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Sen Özgür Ruhlu musun?

Sen Özgür Ruhlu musun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 12:01

Özgürlüğümüze düşkünüzdür öyle değil mi? Peki sen özgürlüğüne ne kadar düşkünsün?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Kendini bir kelimeyle tanımlar mısın?

4. Ailenle mi yaşıyorsun tek mi?

5. Bir gün 25 saat olsaydı o 1 saati nasıl değerlendirirdin?

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6. Seni en çok yoran insan tipi nedir?

7. Kendini olduğun yere ait hissediyor musun?

8. Geçmişi sık sık düşünür müsün?

9. Sorumluluk alma konusunda nasılsın?

10. Son olarak senin ruhun hangi renk?

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Sen gerçek bir özgür ruhsun!

Sen, hayatın renkli çizgileri arasında özgürce dans eden bir ruhsun. Özgürlüğün, senin için sadece bir kelime olmanın ötesinde, hayatının kılavuzu, yaşam felsefen. Her şeyi, özgürce nefes alabilmek, kendi yolunu çizebilmek için yaparsın. Kafana estiği gibi, içinden geldiği gibi yaşamak senin doğanı gereği bir yaşam biçimi haline gelmiş. Kurallar, kalıplar senin için sadece birer engel. Sen, kendi kurallarını kendin koyan, kendi yönünü kendin belirleyen bir özgür ruhsun. Rüzgarın estiği yön, senin rotan oluyor. Rüzgar nereden eserse, sen de oraya doğru kanatlarını açıp, özgürce uçuyorsun. Hayatın, senin için bir macera, her yeni gün, yeni bir sayfa, yeni bir başlangıç. Sen, her günü yeni bir heyecan, yeni bir macera olarak görüyorsun.

Sen özgür ruhlu olmak için çabalıyorsun!

Özgür ruhlu olmanın cazibesine kapıldığın kesin. Özgürlüğün renkli dünyasına adım atmak, tüm engelleri aşarak hayatı kendi isteklerinle şekillendirmek, işte senin en büyük hedefin bu. Ancak, bu hedefe ulaşmak hiç de kolay olmuyor, değil mi? Çünkü hayatın, seni adeta bir maratona sokan, dur durak bilmeyen sorumlulukları var. Bu sorumluluklar, özgür ruhlu olma hayallerini sürekli olarak erteliyor. İşte burada devreye senin savaşçı ruhun giriyor. Bu savaşçı ruh, tüm bu zorluklara rağmen özgürlüğün peşinden koşmayı bırakmıyor. Her ne kadar hayatın getirdiği sorumluluklar seni zorlasa da, sen yine de özgür olma arzunu hiçbir zaman kaybetmiyorsun. Evet, belki bazen yoruluyorsun, belki bazen pes etmek istiyorsun ama sonra yine ayağa kalkıp mücadeleye devam ediyorsun. Çünkü sen, özgür ruhlu olmanın peşinden giden bir savaşçısın. Bu yüzden, ne olursa olsun, özgür olma hayallerini asla bırakma! Çünkü senin bu çabaların, bu mücadelen, bir gün mutlaka meyvesini verecek ve sen, özgür ruhlu biri olmanın tadını çıkaracaksın.

Sen özgür ruhlu değilsin!

Sen özgür ruhlu değilsin!

Hayatının ritmini belirleyen sen değilsin, özgür ruhlu biri olmadığını kabul etmekle başlayalım. Özgürlüğün çekiciliğine kapılmak yerine, ayağındaki prangalarla dans etmeyi seçiyorsun. Bu prangalar belki de sana güven veriyor, belki de sana bir amaç sunuyor. Kim bilir belki de bu prangaların seni yerinde tutmasını seviyorsun. Birçoğumuz gibi, sen de kendi içindeki dönüşüm rüzgarlarına kapılmayı reddediyorsun. Kendini değiştirmek için çırpınanlara bakıp, onların çabalarını anlamlandıramıyorsun. Kendi kabuğunda, kendi dünyanda, kendi kurallarınla yaşamayı tercih ediyorsun. Kendi benliğinin rahatlığında, değişim rüzgarlarına kapılmaktan kaçınıyorsun. Bu senin hikayen, senin seçimin ve senin yaşam tarzın. Ve belki de bu yüzden, ayağındaki prangalarla mutlusun. Kendi dünyanın sınırları içinde özgürsün ve bu senin için yeterli. Kendi benliğinde özgür olmanın tadını çıkarıyorsun, başkalarının özgürlük tanımlarına ihtiyacın yok. Kendi özgürlüğünün keyfini sür, çünkü senin özgürlüğün senin elinde.

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