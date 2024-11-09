Sen Ne Kadar İstikrarlısın?

Sen hiç istikrarlı değilsin. İstikrar kelimesi, senin yakınından bile geçmiyor. Her konuda dalgalanıyorsun, bazen bir karar alıp sonuna kadar gitmeye kararlı oluyorsun, ama sonra birden fikrini değiştirip başka bir yöne savruluyorsun. Bir gün ne kadar tutkulu ve kararlıysan, diğer gün o kadar kaybolmuş ve belirsiz olabiliyorsun. Her ne kadar bir konuda başlasan da, genellikle o yolu tamamlama konusunda zorlanıyorsun. Planlar yapıyor, hedefler belirliyor ve büyük hayaller kuruyorsun, fakat bir süre sonra o hayallerin seni pek de heyecanlandırmadığını fark ediyorsun. Bazen bir şeylere tam anlamıyla bağlı kalmayı çok istesen de, içindeki o sürekli değişim ihtiyacı seni bir adım ileriye gitmekten alıkoyuyor. Bir gün çok kararlı ve disiplinli olabiliyorken, diğer gün tam tersi, hiçbir şeye odaklanmadan savruluyorsun. O yüzden istikrar senin için bir yabancı gibi, hep bir adım geride duruyor, sanki seninle hiç tanışmamış gibi. Bir şey yapmaya başladığında, yarıda bırakma eğiliminde oluyorsun; çünkü senin için en büyük çekicilik değişim ve yenilik, ama bu da seni bir türlü sabırla ilerleyip sonuç almaktan alıkoyuyor.