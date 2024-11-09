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Sen Ne Kadar İstikrarlısın?

Sen Ne Kadar İstikrarlısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
09.11.2024 - 12:01

İstikrarlı olduğunu düşünüyor musun? İstikrar, günlük alışkanlıklarımıza, hedeflerimize ulaşma biçimimize ve zorluklar karşısında sergilediğimiz tutumumuza göre şekillenir. Kimi zaman istikrarlı olmak, sabırla ve azimle yol almayı gerektirir; fakat bazı durumlarda, durumları değerlendirip esnek olmak da önemli bir bileşendir. Bu noktada, istikrar sadece bir düzene bağlı kalmak değil, aynı zamanda hedeflere ulaşmada kararlı ve dengeli bir yaklaşım sergilemektir. Ne kadar istikrarlı olduğunu öğrenmek için hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Düzenli biri misin?

4. Kararsız olduğunu düşünüyor musun?

5. Çevrendekiler seni nasıl tanımlar?

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6. Kendini başarılı buluyor musun?

7. Hedeflerin var mı?

8. Senin için hayatta en önemli şey ne?

9. Pes etmeyi düşündüğün zamanlarda ne yaparsın?

10. Öfkeni puanlar mısın?

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Sen çok istikrarlısın!

Sen çok istikrarlısın. İstikrar senin göbek adın. Her ne olursa olsun, hedefinden şaşmıyor, adımlarını hep aynı kararlılıkla atıyorsun. Zorluklar karşısında bile yolundan sapmıyorsun, her engeli aşmak için gereken gücü içinden buluyorsun. Kimse seni vazgeçiremiyor; bazen dünya tersine dönse de, sen hep aynı çizgide ilerlemeye devam ediyorsun. Ne olursa olsun, ilk başta başladığın yolda yürümek için her gün yeniden motive oluyorsun. Her adımda, her düşüncede, her harekette istikrar var. Bazen insanlar değişir, düşünceler yer değiştirir, ama senin kararlılığın her zaman sabit kalır. Bir konuda karar verdin mi, ona odaklanır, her türlü zorluğa rağmen pes etmeden devam edersin. Senin için 'istemek' değil, 'yapmak' her zaman daha önemli olmuştur. İşte bu yüzden, her adımda biraz daha güçlü, biraz daha kararlı oluyorsun. Hayatın sana sunduğu her fırsatla, her engelle daha da güçleniyorsun. Senin için istikrar, sadece bir özellik değil, bir yaşam biçimi; bir varoluş biçimi.

Sen her konuda istikrarlı değilsin!

Sen her konuda istikrarlı değilsin. Bazı konularda gerçekten çok istikrarlısın, ama diğerlerinde ise tam tersine, hiç istikrarlı değilsin. Mesela, bir hedef belirlediğinde o hedefin peşinden gitmekte gerçekten kararlısın, ne olursa olsun vazgeçmiyorsun. Ama bazı durumlarda, bir şeyin peşini düşmekte bir hayli zorlanıyorsun. Diğer yandan, duygusal ya da bazı günlük alışkanlıklarda bazen istikrarsız olabiliyorsun. Bir gün bir konuya tutkulu bir şekilde bağlanırken, ertesi gün o konuya olan ilgini tamamen kaybedebiliyorsun. Hayatındaki bazı rutinlerde düzenli ve sürekli olmayı çok seviyorsun, fakat bazen bir şeylerin monotonlaşması seni rahatsız ediyor ve o zaman aniden değişim arayışına giriyorsun. İş, ilişkiler ya da bazı kişisel hedefler konusunda oldukça istikrarlı olsan da, küçük şeylerde mesela bir alışkanlığı sürdürmek ya da bir planı düzenli takip etmek gibi istikrarını sürdüremeyebiliyorsun. Belki de bu, içindeki değişime duyduğun ihtiyaçtan kaynaklanıyordur. Çünkü bazen değişim, yenilik ve esneklik de hayatın önemli bir parçası olabiliyor.

Sen hiç istikrarlı değilsin!

Sen hiç istikrarlı değilsin. İstikrar kelimesi, senin yakınından bile geçmiyor. Her konuda dalgalanıyorsun, bazen bir karar alıp sonuna kadar gitmeye kararlı oluyorsun, ama sonra birden fikrini değiştirip başka bir yöne savruluyorsun. Bir gün ne kadar tutkulu ve kararlıysan, diğer gün o kadar kaybolmuş ve belirsiz olabiliyorsun. Her ne kadar bir konuda başlasan da, genellikle o yolu tamamlama konusunda zorlanıyorsun. Planlar yapıyor, hedefler belirliyor ve büyük hayaller kuruyorsun, fakat bir süre sonra o hayallerin seni pek de heyecanlandırmadığını fark ediyorsun. Bazen bir şeylere tam anlamıyla bağlı kalmayı çok istesen de, içindeki o sürekli değişim ihtiyacı seni bir adım ileriye gitmekten alıkoyuyor. Bir gün çok kararlı ve disiplinli olabiliyorken, diğer gün tam tersi, hiçbir şeye odaklanmadan savruluyorsun. O yüzden istikrar senin için bir yabancı gibi, hep bir adım geride duruyor, sanki seninle hiç tanışmamış gibi. Bir şey yapmaya başladığında, yarıda bırakma eğiliminde oluyorsun; çünkü senin için en büyük çekicilik değişim ve yenilik, ama bu da seni bir türlü sabırla ilerleyip sonuç almaktan alıkoyuyor.

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