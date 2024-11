Sen Ne Kadar İstikrarlısın?

Sen çok istikrarlısın. İstikrar senin göbek adın. Her ne olursa olsun, hedefinden şaşmıyor, adımlarını hep aynı kararlılıkla atıyorsun. Zorluklar karşısında bile yolundan sapmıyorsun, her engeli aşmak için gereken gücü içinden buluyorsun. Kimse seni vazgeçiremiyor; bazen dünya tersine dönse de, sen hep aynı çizgide ilerlemeye devam ediyorsun. Ne olursa olsun, ilk başta başladığın yolda yürümek için her gün yeniden motive oluyorsun. Her adımda, her düşüncede, her harekette istikrar var. Bazen insanlar değişir, düşünceler yer değiştirir, ama senin kararlılığın her zaman sabit kalır. Bir konuda karar verdin mi, ona odaklanır, her türlü zorluğa rağmen pes etmeden devam edersin. Senin için 'istemek' değil, 'yapmak' her zaman daha önemli olmuştur. İşte bu yüzden, her adımda biraz daha güçlü, biraz daha kararlı oluyorsun. Hayatın sana sunduğu her fırsatla, her engelle daha da güçleniyorsun. Senin için istikrar, sadece bir özellik değil, bir yaşam biçimi; bir varoluş biçimi.