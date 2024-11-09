Sen Ne Kadar İstikrarlısın?
Sen Ne Kadar İstikrarlısın?
İstikrarlı olduğunu düşünüyor musun? İstikrar, günlük alışkanlıklarımıza, hedeflerimize ulaşma biçimimize ve zorluklar karşısında sergilediğimiz tutumumuza göre şekillenir. Kimi zaman istikrarlı olmak, sabırla ve azimle yol almayı gerektirir; fakat bazı durumlarda, durumları değerlendirip esnek olmak da önemli bir bileşendir. Bu noktada, istikrar sadece bir düzene bağlı kalmak değil, aynı zamanda hedeflere ulaşmada kararlı ve dengeli bir yaklaşım sergilemektir. Ne kadar istikrarlı olduğunu öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Düzenli biri misin?
4. Kararsız olduğunu düşünüyor musun?
5. Çevrendekiler seni nasıl tanımlar?
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6. Kendini başarılı buluyor musun?
7. Hedeflerin var mı?
8. Senin için hayatta en önemli şey ne?
9. Pes etmeyi düşündüğün zamanlarda ne yaparsın?
10. Öfkeni puanlar mısın?
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Sen çok istikrarlısın!
Sen her konuda istikrarlı değilsin!
Sen hiç istikrarlı değilsin!
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