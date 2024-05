Verdiğin cevaplara göre sen dengesiz kraliçe olurdun! Eğer bir kraliçe olsaydın, sen kesinlikle döneminin en dikkat çeken, en tartışılan isimlerinden biri olurdun. Adeta bir dengesiz kraliçe olarak anılırdın. Halkın gözünde pek sevilen bir figür olmasan da, bu durum seni hiç rahatsız etmezdi. Çünkü sen, halkın sevgisinden çok, sarayın karmaşık dünyasında ayakta kalmanın peşinde olurdun. Kralla olan ilişkin, dışarıdan bakıldığında adeta bir aşk- nefret ilişkisi gibiydi. Bir gün onunla kahkahalar atarken, diğer gün onunla en sert tartışmalara girebilirdin. Bu durum, sarayda sürekli bir gerginlik yaratırken, dışarıda da magazin gündemini meşgul ederdi. Sarayın kaotik dünyasını çok iyi bilirdin. Her adımını dikkatle atar, her kararını özenle verirdin. Çünkü biliyordun ki, sarayda herkes her an bir tehdit oluşturabilirdi. Attığın her adım, içtiğin her kadeh bir tehlike olabilirdi. Bu yüzden, her zaman tetikte olman gerektiğini çok iyi bilirdin. Bu sürekli şüpheci yaklaşımın, seni sarayın tehlikelerinden korurken, aynı zamanda halkın gözünde sevilmemenin de ana sebebi olurdu. Ee, tahminimiz hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlara bekliyoruz!