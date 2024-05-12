Sen Nasıl Bir Kraliçe Olurdun?
Sen Nasıl Bir Kraliçe Olurdun?
Kraliçeler buraya! İhtişamlı saraylar, paha biçilmez takılar ve imrenilen kıyafetlerle herkes biraz kraliçe hisseder kendini. Ya gerçekten kraliçe olsaydın? Karakterine göre nasıl bir kraliçe olurdun? 🤔 Öğrenmeye hazır mısın?
O halde teste geçelim! 💃🕺👇
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1. Öncelikle, seni tanıyalım. Kendinde en sevdiğin özelliğin nedir?
2. Peki, özel bir yeteneğin var mı?
3. Önceki hayatında bir kraliçe olsan, hangi ülkede doğmak isterdin?
4. Kraliçeliğinde hükmetmek istediğin kaleyi seç şimdi de.
5. Güzel saçlarına yakışacak bir taç seç bakalım.
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6. Kraliçelik kolay değil, illa ki ayağını kaydırmaya çalışanlar olacaktır. Onlara gözdağı vermek için ne yapardın?
7. Bunaldığında kafa dinleyebileceğin bir şato yaptırsan, hangi şatoya benzerdi?
8. Her kraliçenin arkasında güçlü bir kral vardır. Senin kralın hangi alanda yetenekli olmalı?
9. Peki ya sen bu alanlardan hangisine daha çok hakimsin?
10. Son olarak, tarihteki efsanevi kraliçelerden birini seç ve bitirelim.
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Otoriter Kraliçe!
Zeki Kraliçe!
Duygusal Kraliçe!
Dengesiz Kraliçe!
Saf Kraliçe!
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