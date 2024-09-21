Sen Kendini Neden Umutsuz Hissediyorsun?
Sen Kendini Neden Umutsuz Hissediyorsun?
Hayatta zaman zaman kendimizi umutsuz hissederiz. Bunun nedeni her zaman farklılık gösterir. Peki sen kendini neden umutsuz hissediyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Şu an yaşadığın hayattan memnun musun?
4. Bir peri karşına çıkıp sana bir dilek hakkı verse, ne dilerdin?
5. Kafana eserse, her şeyi bırakır gider misin?
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6. Uzun zamandır beklediğin bir proje reddedildi. Ne yaparsın?
7. Kendini bir film karakterine benzetsen, nasıl bir karakter olurdun?
8. Çok fazla hayal kırıklığına uğradığını düşünüyor musun?
9. Zor bir karar alman gerektiğinde kime danışırsın?
10. Son olarak hayatın bir kitap olsaydı, sonu nasıl biterdi?
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Sen fazla karamsar olduğun için umutsuzsun!
Sen terk edildiğin için umutsuzsun!
Sen hayallerin olmadığı için umutsuzsun!
Sen yalnız olduğun için umutsuzsun!
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