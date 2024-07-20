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Sen Hangi Kişilik Bozukluğuna Sahipsin?

Sen Hangi Kişilik Bozukluğuna Sahipsin?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 12:01

Senin içinde bulunduğun psikolojik durum hangi kişilik bozukluğuna sebep oluyor bakalım?

Not: Bu test eğlence amaçlıdır. Teşhis için bir doktora başvurun!

Hadi teste!

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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sosyal ortamlarda kendini nasıl hissediyorsun?

3. Sosyal ortamlarda kendini nasıl hissediyorsun?

4. Hedeflerin hakkında ne düşünüyorsun?

4. Hedeflerin hakkında ne düşünüyorsun?

5. Arkadaşlık ilişkilerin nasıldır?

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6. Hayatındaki değişimlere nasıl tepki verirsin?

7. Kendine güvenir misin?

7. Kendine güvenir misin?

8. İnsanlarla iletişimin nasıl?

8. İnsanlarla iletişimin nasıl?

9. Günlük rutinlerin hakkında ne düşünüyorsun?

9. Günlük rutinlerin hakkında ne düşünüyorsun?

10. Son olarak kendini nerede rahat hissedersin?

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Sende borderline kişilik bozukluğu olabilir!

Sende borderline kişilik bozukluğu olabilir!

Bu durum, duygusal dalgalanmaların yoğun yaşandığı, bir nevi duygusal bir hız treni gibi düşünülebilecek bir durum. Bir an yukarıda, bir an aşağıda... Hayatın karmaşası seni bu duruma sürüklemiş olabilir. Bazı durumlarda kendine zarar verme düşüncesi olabilir. Aslında bu zarar verme düşüncesi bir nevi yardım çağrısıdır. İçinde bulunduğu durumu anlatmanın bir yoludur. Eğer sen de bu duygusal hız trenindeysen ve kendini bu tarzda bir durumun içinde buluyorsan, belki de senin de borderline kişilik bozukluğu ile bir ilişkin olabilir. Unutma, bu sadece bir durum ve bu durumla başa çıkmak için profesyonel yardım almak her zaman mümkün.

Sende obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olabilir!

Sende obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olabilir!

Her zaman düzenli olmayı seviyorsun. Belki de her şeyin kusursuz olmasını istiyorsun ve en ufak bir değişiklik bile seni rahatsız ediyor. Eğer bu durumlar sana tanıdık geliyorsa, belki de obsesif kompulsif kişilik bozukluğuna sahip olabilirsin. Bu durum, belirli bir düzen, kural ve mükemmeliyetçilik takıntısı olan kişilerde görülür. Kendini sürekli olarak kontrol etme ihtiyacı hissediyor olabilirsin ve belki de bu durum, günlük hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Değişikliklere adapte olmakta zorlanabilirsin, çünkü belki de alışkanlıkların ve rutinlerin senin için çok önemli. Eğer bu durumlar senin hayatının bir parçasıysa ve seni rahatsız ediyorsa, bir uzmana başvurmayı düşünebilirsin. Herkesin hayatı kendi kontrolünde ve her zaman yardım alabileceğin birileri var. Kendini kötü hissetmek yerine, belki de bu durumu kabullenmek ve üzerinde çalışmak daha sağlıklı olabilir. Sonuçta, herkesin kendi benzersiz yolu var ve senin yolunda bu olabilir.

Sende paranoid kişilik bozukluğu olabilir!

Sende paranoid kişilik bozukluğu olabilir!

Bu durum, insanlara güvenme konusunda ciddi zorluklar yaşamana neden olabilir. Kendi iç dünyanda, başkalarının senin hakkında sürekli kötü düşüncelere sahip olduğuna dair bir inanç oluşmuş olabilir. Sosyal ilişkilerinde insanlara karşı arana belli bir mesafe koyuyorsun. Bu mesafeli duruşun, belki de senin kendini daha güvende hissetmeni sağlıyor. Ancak unutma, her ne kadar bu durum senin için bir savunma mekanizması olsa da sosyal ilişkilerinde ve genel yaşam kalitende ciddi sorunlara yol açabilir. Bu yüzden bu durumu çevrendekilerle paylaşmak ya da bir yardım almak senin için iyi olabilir.

Sende bağımlı kişilik bozukluğu olabilir!

Sende bağımlı kişilik bozukluğu olabilir!

Başkalarına aşırı bağımlı olma durumu da bu kişilik bozukluğunun belirtileri arasında yer alır. Kendi ayakları üzerinde durmak yerine, başkalarının desteğine ve onayına ihtiyaç duyabilirsin. Bu durum, bağımlı kişilik bozukluğunun belirgin bir özelliği olup, senin yaşam kaliteni düşürebilir. Bunun en büyük nedeni özgüven eksikliğinden kaynaklanıyor. Kendine olan güvenini geri kazanmak çok önemli. Ayrıca, kendi kararlarını verme konusunda da zorluk çekebilirsin. Küçük bir karar bile senin için büyük bir stres kaynağı olabilir ve bu durum, hayatını daha da karmaşıklaştırabilir. Sürekli olarak başkalarının onayını arama eğiliminde olabilirsin.. Kendine ve hayatına dair kontrollü ve bağımsız bir bakış açısı kazanmanın, her şeyden önce kendine olan güvenini artırmanın yolu, bu kapıdan geçmekten geçer.

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