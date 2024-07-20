Sen Hangi Kişilik Bozukluğuna Sahipsin?
Sen Hangi Kişilik Bozukluğuna Sahipsin?
Senin içinde bulunduğun psikolojik durum hangi kişilik bozukluğuna sebep oluyor bakalım?
Not: Bu test eğlence amaçlıdır. Teşhis için bir doktora başvurun!
Hadi teste!
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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sosyal ortamlarda kendini nasıl hissediyorsun?
4. Hedeflerin hakkında ne düşünüyorsun?
5. Arkadaşlık ilişkilerin nasıldır?
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6. Hayatındaki değişimlere nasıl tepki verirsin?
7. Kendine güvenir misin?
8. İnsanlarla iletişimin nasıl?
9. Günlük rutinlerin hakkında ne düşünüyorsun?
10. Son olarak kendini nerede rahat hissedersin?
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Sende borderline kişilik bozukluğu olabilir!
Sende obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olabilir!
Sende paranoid kişilik bozukluğu olabilir!
Sende bağımlı kişilik bozukluğu olabilir!
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