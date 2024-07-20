Sen Hangi Kişilik Bozukluğuna Sahipsin?

Her zaman düzenli olmayı seviyorsun. Belki de her şeyin kusursuz olmasını istiyorsun ve en ufak bir değişiklik bile seni rahatsız ediyor. Eğer bu durumlar sana tanıdık geliyorsa, belki de obsesif kompulsif kişilik bozukluğuna sahip olabilirsin. Bu durum, belirli bir düzen, kural ve mükemmeliyetçilik takıntısı olan kişilerde görülür. Kendini sürekli olarak kontrol etme ihtiyacı hissediyor olabilirsin ve belki de bu durum, günlük hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Değişikliklere adapte olmakta zorlanabilirsin, çünkü belki de alışkanlıkların ve rutinlerin senin için çok önemli. Eğer bu durumlar senin hayatının bir parçasıysa ve seni rahatsız ediyorsa, bir uzmana başvurmayı düşünebilirsin. Herkesin hayatı kendi kontrolünde ve her zaman yardım alabileceğin birileri var. Kendini kötü hissetmek yerine, belki de bu durumu kabullenmek ve üzerinde çalışmak daha sağlıklı olabilir. Sonuçta, herkesin kendi benzersiz yolu var ve senin yolunda bu olabilir.