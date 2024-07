Sen Hangi Kişilik Bozukluğuna Sahipsin?

Bu durum, duygusal dalgalanmaların yoğun yaşandığı, bir nevi duygusal bir hız treni gibi düşünülebilecek bir durum. Bir an yukarıda, bir an aşağıda... Hayatın karmaşası seni bu duruma sürüklemiş olabilir. Bazı durumlarda kendine zarar verme düşüncesi olabilir. Aslında bu zarar verme düşüncesi bir nevi yardım çağrısıdır. İçinde bulunduğu durumu anlatmanın bir yoludur. Eğer sen de bu duygusal hız trenindeysen ve kendini bu tarzda bir durumun içinde buluyorsan, belki de senin de borderline kişilik bozukluğu ile bir ilişkin olabilir. Unutma, bu sadece bir durum ve bu durumla başa çıkmak için profesyonel yardım almak her zaman mümkün.