Sen Hangi Değerli Madensin?

Sen bir elmassın, hem de en nadide olanlardan! Parlaklığınla etrafını aydınlatır, zorluklar karşısında sağlam durursun. Herkesin gözdesi olan elmas gibi, sen de etrafındaki insanların takdirini topluyorsun. Dayanıklılığın ve azmin sayesinde, hayatın ne getirirse getirsin hep güçlü kalıyorsun. Her açıdan ışıltı saçan, çok yönlü ve değerli bir kişiliksin!