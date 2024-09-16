Sen Hangi Değerli Madensin?
Sen Hangi Değerli Madensin?
Kimsenin değer paha biçilemez, sen çok değerli bir insansın ama hangi değerli maden olduğunu merak ettik! Sonuç ne çıkarsa çıksın, değerini hiçbir şekilde sorgulamanı istemeyiz. ❤️
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1. İlk sorumuz geliyor! Bir hazine sandığı buldun. İçinde en çok hangi türde mücevher bulmayı umarsın?
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2. Diyelim ki bir takı mağazasına girdin. Gözün ilk olarak hangi mücevhere takılır?
3. Hayal gücünü kullan! Kendini bir hazine haritasının parçası olarak düşün. Nerede bulunmayı isterdin?
4. Bir mücevher olarak neyi simgelemek istersin?
5. Bir mücevher dükkanı açıyorsun. Dükkanının en çok satan ürünü ne olurdu?
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