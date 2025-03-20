2025 Sonu İçin Kendine Nasıl Bir Finansal Hedef Belirlemelisin?

2025’in sonuna kadar finansal anlamda nasıl bir yol izlemelisin? Daha çok birikim mi yapmalı, harcamalarını mı gözden geçirmeli yoksa kendine yeni bir gelir kaynağı mı yaratmalısın?

Para meselesi bazen kafa karıştırıcı olabilir ama önemli olan kendi alışkanlıklarını bilmek ve ona göre hareket etmek. Lafı daha fazla uzatmadan testimize geçelim! 👇

Not: Testimiz eğlence amaçlıdır. En doğru finansal bilgi için yatırım danışmanları ile görüşebilirsin.