22 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün değişmesi gereken konulara odaklanmalısın. Belki de her şeyi kontrol etme, iyileştirme ve dengeye getirme arzunu biraz törpülemelisin. Hatta fazla sorumluluk almaktan kaçınmalı, daha az çaba hacamalı ve ayak diremeden mevcut düzene ayak uydurmayı bir düşünmelisin.

Elbette bu noktada başına gelen her şeyi kabul etmeni istemiyoruz. Ancak seni yoracak işlere müdehale etmeden, kendini önceliklendirmeni tavsiye etmek zorundayız. Astrolojik anlamda yeni bir yılın başladığı geçtiğimiz günlerden itibaren hayatında birtakım şeylerin değiştiğini fark etmiş olmalısın. Şimdi bu değişimi hızlandırmanın tam zamanı.

Hayatının dümenini ele geçir... Kendin için yaşa! Bu süreçte en çok da değmeyeceği halde çabaladığın insanlardan uzaklaşmaya odaklan. Açıkçası bu bahar temizliği sana bir hayli iyi geleceğine eminiz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...