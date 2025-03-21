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22 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

22 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
21.03.2025 - 19:10

Geçmişi geride bırakın! Peki 22 Mart Cumartesi günü akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 22 Mart Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, sahiden geçmişi geride bıraktın mı? İşte bu hafta sonu, bu soruya cevap arayabilirsin. Ailevi meseleleri, çocukluk travmaları, eski sevgiliyi ya da kaybettiklerini ardından bırakabilmelisin artık! 

Bugüne dek her ne yaşandıysa bittiğini kabul etmelisin... Kendine yeni bir yol çizmeli, eski defterleri ise yanına almamalısın. Özellikle aile kaynaklı yaralarını sarmanın zamanı geldi. Bu sayede eskisinden çok daha güçlü olabilir ve özgürleşebilirsin. 

Bağımsızlığını ilan ederek hayatının kontrolünü eline aldığında senden mutlusu olmayacak. Zira hayallerinin peşinden koşmak için hazırsın, ancak hayatındaki engellerden kurtulmayı bekliyorsun. Gücüne inan ve omuzlarındaki yüklerden kurtulup hayatının en güzel nlarına odaklan. Şimdi ayağa kalkarsan, seni hiçbir şey yıkamayacak desek yeridir. Yine de dikkatli adımlar at tabii! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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