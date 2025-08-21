onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Sen Hangi Alışverişçi Tipisin?

Sen Hangi Alışverişçi Tipisin?

Turkcell
Turkcell - Onedio Üyesi
21.08.2025 - 19:06

Kampanyalar, indirimler, kuponlar ve farklı fırsatlarla alışveriş deneyimimizi zenginleştirmeye çalışıyoruz. İndirim gördük mü hemen inceliyoruz. Kupon varsa işimize yarar mı diye bakıyoruz, yalan yok. Her alışveriş deneyiminde farklı fırsatlarla karşılaşıyoruz.

Bu fırsatlar bir yana, alışveriş yaparken hangi tip kişi oluyorsun? Bunu merak ettik ve sana eğlenceli bir test hazırladık!

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi başlayabiliriz! En son ne zaman online alışveriş yaptın?

3. Gamer'lar el kaldırsın! Online oyunlarla aran nasıl?

4. Dürüst ol: Kısa mesafe olsa bile gideceğin yere araçla gittiğin oluyor mu?

5. Evin market alışverişine kim gidiyor?

6. Oynadığın online oyunlarda oyun içi alışveriş yapıyor musun?

7. Hımm, devam edelim! Fiziksel kart mı yoksa sanal kart mı?

8. Dizi ve film sevdalıları el kaldırsın! Kaç platforma üyeliğin var?

9. Son sorudayız! Alışverişlerinde nakit iade olduğunda o parayı nasıl değerlendiriyorsun?

Kargo kuryelerinin bir süre sonra onay kodu istemediği tipsin!

Kargo kuryelerinin bir süre sonra onay kodu istemediği tipsin!

Alışveriş alışkanlıklarına şöyle bir baktık ve kargo kuryelerinin en yakın arkadaşı olan tipsin! Çünkü sık sık aynı kuryeye denk geliyorsun ve kurye de seni tanıdığı için onay koduna ihtiyaç duymuyor. Kuryeler kargonu getirdiğinde evde yoksan nereye bırakacaklarını bile biliyorlar! Madem onlarla arkadaşsın, o zaman sana güzel bir haberimiz var!

Paycell ile Trendyol'da yapacağın ilk 500 TL'lik alışverişe 50 TL, ikinci 500 TL'lik alışverişe 75 TL ve üçüncü 500 TL'lik alışverişine 100 TL nakit iade kazanıyorsun. Yani toplamda 225 TL nakit iade seni bekliyor.

Hemen Paycell'i indirip kampanyaya katılarak nakit iadeni almaya başlayabilirsin!

Reyonlar arasında gezmeye bayılan bir tipsin!

Reyonlar arasında gezmeye bayılan bir tipsin!

Verdiğin yanıtlara baktığımızda yakın çevrenin alışveriş yapmaktan zevk alan kişisinin sen olduğunu anladık! Market reyonlarında gezinmeyi o kadar seviyorsun ki alışveriş yapmasan bile kendini iyi hissediyorsun. Madem o kadar geziyorsun, bi' alışveriş yapılmasın mı? Bunun için sana heyecanlı bir haber vermek istiyoruz!

Paycell ile yapacağın 750 TL ve üzeri market alışverişlerinde %10 nakit iade kazanabilirsin. Üstelik Paycell alışverişinde TR Karekod ile ödeme yaparsan bu oran %15'e çıkıyor!

Hemen Paycell'i indirip kampanyaya katılarak nakit iadeni almaya başlayabilirsin!

Mail kutusu dijital platformların "Ödeme işleminiz başarıyla tamamlandı." iletisi ile dolan tipsin!

Mail kutusu dijital platformların "Ödeme işleminiz başarıyla tamamlandı." iletisi ile dolan tipsin!

Sen bilgisayar ve televizyon karşısında zaman geçirmeye bayılan bir tipsin! Dijital platformların çoğunda üyeliğin var ve her platformun ayrı özelliğini yerinde deneyimlemeyi seviyorsun. Hele ki işlerini bitirip evde pijamalarını giydiğinde bu deneyim birkaç katına çıkıyor diyebiliriz. Bu deneyimi daha da keyiflendirmen için sana güzel bir haberimiz var!

Dijital platform üyeliklerini Paycell Kart ile yaptığında anında %50 nakit iade alıyorsun. Böylelikle hem tasarruf etmiş oluyorsun hem de keyfine keyif katıyorsun!

Hemen Paycell'i indirip kampanyaya katılarak nakit iadeni almaya başlayabilirsin!

Yeni bir oyun satın aldığında keyif çığlıkları atan tipsin!

Senin için oyun oynamak bir hobi değil, bir tutku adeta. Her çıkan oyunun oynanış videosunu izliyorsun ve kafana yatarsa hemen kütüphanene ekliyorsun. Senin için oyun satın almak alışveriş değil, kütüphanene yeni bir dünya kurmak gibi bir şey! Bu dünyayı daha daha büyütmek istiyorsan sana güzel bir haberimiz var!

Paycell Kart ile Steam'de tek seferde 500 TL - 999 TL arası alışverişinde 100 TL nakit iade kazanabilirsin. Üstelik 1000 TL üzeri harcamanda anında 200 TL nakit iade!

Hemen Paycell'i indirip kampanyaya katılarak nakit iadeni almaya başlayabilirsin!

Alışverişe herkesi arabayla bırakan o tipsin!

Alışverişe herkesi arabayla bırakan o tipsin!

Verdiğin yanıtlara baktığımızda evdekilerin veya arkadaşlarının alışverişe yürüyerek ya da toplu taşımayla gitmesini istemiyorsun. Altında aracın varsa herkesi istediği yere bırakıyorsun. Özellikle alışveriş yapılacaksa ve yüklü bir alışveriş yapılmışsa kimse ağırlık taşımasın istiyorsun. Madem sevdiklerini araçla bir yere bırakmayı seviyorsun, o zaman bu haberi önce bizden duy!

Paycell Kart ile yapacağın 750 TL ve üzeri market ve akaryakıt harcamana anında %10 nakit iade! Üstelik TR Karekod ile harcama yaparsan anında %15 nakit iade!

Hemen Paycell'i indirip kampanyaya katılarak nakit iadeni almaya başlayabilirsin!

Paycell ile harcadıkça kazan, kazandıkça harca!

Paycell ile harcadıkça kazan, kazandıkça harca!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Turkcell
Turkcell
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark