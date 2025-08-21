Sen Hangi Alışverişçi Tipisin?
Kampanyalar, indirimler, kuponlar ve farklı fırsatlarla alışveriş deneyimimizi zenginleştirmeye çalışıyoruz. İndirim gördük mü hemen inceliyoruz. Kupon varsa işimize yarar mı diye bakıyoruz, yalan yok. Her alışveriş deneyiminde farklı fırsatlarla karşılaşıyoruz.
Bu fırsatlar bir yana, alışveriş yaparken hangi tip kişi oluyorsun? Bunu merak ettik ve sana eğlenceli bir test hazırladık!
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Şimdi başlayabiliriz! En son ne zaman online alışveriş yaptın?
3. Gamer'lar el kaldırsın! Online oyunlarla aran nasıl?
4. Dürüst ol: Kısa mesafe olsa bile gideceğin yere araçla gittiğin oluyor mu?
5. Evin market alışverişine kim gidiyor?
6. Oynadığın online oyunlarda oyun içi alışveriş yapıyor musun?
7. Hımm, devam edelim! Fiziksel kart mı yoksa sanal kart mı?
8. Dizi ve film sevdalıları el kaldırsın! Kaç platforma üyeliğin var?
9. Son sorudayız! Alışverişlerinde nakit iade olduğunda o parayı nasıl değerlendiriyorsun?
Kargo kuryelerinin bir süre sonra onay kodu istemediği tipsin!
Reyonlar arasında gezmeye bayılan bir tipsin!
Mail kutusu dijital platformların "Ödeme işleminiz başarıyla tamamlandı." iletisi ile dolan tipsin!
Yeni bir oyun satın aldığında keyif çığlıkları atan tipsin!
Alışverişe herkesi arabayla bırakan o tipsin!
Paycell ile harcadıkça kazan, kazandıkça harca!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video