Sen Dünyayı Hangi Renk Görüyorsun?
Sen Dünyayı Hangi Renk Görüyorsun?
Herkesin dünyaya bakışı farklıdır. Kimi karamsar bakar, kimi de umut dolu. Peki sen dünyaya nasıl bakıyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Kendini ne zaman mutlu hissediyorsun?
4. Aşk hayatın nasıl?
5. En sevdiğin şey ne?
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6. Başarısız olduğunda ne hissediyorsun?
7. Bunlardan birini seçer misin?
8. Peki senin nasıl bir hayatın var?
9. Yalnız kalmanın en iyi yanı ne?
10. Kendine bir mevsim seç bakalım!
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Sen dünyayı pembe görüyorsun!
Sen dünyayı mor görüyorsun!
Sen dünyayı siyah görüyorsun!
Sen dünyayı kırmızı görüyorsun!
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