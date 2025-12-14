Sen tam bir maskarasın! Pratik ve hızlı çözümleri seviyorsun. Maskaranın anında etkisi gibi sen de herkesin hayatına anında etki eden çözümler üretiyorsun. Zaman kaybetmek senin bu hayatta tahammül edemeyeceğin tek şey. Kimsenin fark etmediği detayları fark eden birisin sen. Her şeyi sorgular bir yapın da var. Her şeyin mükemmel olmasını istediğin için aslında bu kadar sorguluyorsun. Maskaranın makyajdaki etkisi gibi sen de her ortama etkini bırakıyorsun.