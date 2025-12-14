Sen Bir Makyaj Malzemesi Olsaydın Hangisi Olurdun?
Makyaj çantalarında rujlardan allıklara o kadar çok şey var ki. Hepsinin de kendine göre özellikleri var. Peki sen bir makyaj malzemesi olsan bunlardan hangisi olurdun?
1. Önce cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Arkadaşların seni nasıl bilir?
4. Kendini bir kelime ile tanımlasan peki?
5. Hoşuna gitmeyen bir durumla karşılaşırsan tavrın nasıl olur?
6. Birinin tavrından rahatsız oldun, ne yaparsın?
7. Son anda değişen planlar seni rahatsız eder mi?
8. Bir proje yapılıyor, senin bu projede rolün ne?
9. Sabah kalkınca ilk ne yapıyorsun?
Sen ruj olurdun!
Sen aydınlatıcı olurdun!
Sen fondöten olurdun!
Sen maskara olurdun!
