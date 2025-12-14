onedio
Sen Bir Makyaj Malzemesi Olsaydın Hangisi Olurdun?

Sen Bir Makyaj Malzemesi Olsaydın Hangisi Olurdun?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
14.12.2025 - 18:01

Makyaj çantalarında rujlardan allıklara o kadar çok şey var ki. Hepsinin de kendine göre özellikleri var. Peki sen bir makyaj malzemesi olsan bunlardan hangisi olurdun?

1. Önce cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Arkadaşların seni nasıl bilir?

4. Kendini bir kelime ile tanımlasan peki?

5. Hoşuna gitmeyen bir durumla karşılaşırsan tavrın nasıl olur?

6. Birinin tavrından rahatsız oldun, ne yaparsın?

7. Son anda değişen planlar seni rahatsız eder mi?

8. Bir proje yapılıyor, senin bu projede rolün ne?

9. Sabah kalkınca ilk ne yapıyorsun?

Sen ruj olurdun!

Sen girdiğin ortamlarda dikkat çeken birisin. Genelde karşıdan görenler seni kararlı ve net biri olarak tanımlıyor. Sen de tam böyle birisin zaten. Girdiğin ortamdan iz bırakmadan çıkmıyorsun, aynı ruj gibi. Tanımayanlar senden biraz da korkuyor aslında. Sen yüzeysel ilişkileri pek sevmiyorsun. Arkadaşlarınla da partnerlerinle de derin ilişkiler kurmayı seviyorsun. Enerjin hep yüksek ve etrafına da enerji saçıyorsun. Yani tam bir rujsun derken yanılmıyoruz!

Sen aydınlatıcı olurdun!

Sen gösterişi sevenlerdensin ama öyle her yerde değil, sadece gerekli yerlerde. Işıltıları nerede nasıl kullanacağını çok iyi bilen birisin. Dengeyi seviyorsun. Her şeyde dengeli davranmaya çalışıyorsun. İlişkilerinde de hep dengeyi arıyorsun. Ölçülü ve sabırlı bir yanın var. Neyi nerede yapacağını çok iyi biliyorsun. Girdiğin her yere bir enerji getiriyorsun, aynı yüzündeki aydınlatıcı gibi!

Sen fondöten olurdun!

Sen kontrolü çok seviyorsun. Aslında sevmekten öte kontrol sendeyse rahat bir nefes alıyorsun. Fondötenin yüzünü düzenlemesi gibi sen de hayatını düzenleyerek rahatlıyorsun. Dağınıklık hiç senlik değil, her şey her zaman derli toplu olmalı sana göre. İlişkilerinde partnerlerin ve arkadaşların sana çok güveniyor. Sen genelde kurduğun ilişkilerin temeli oluyorsun, aynı fondötenin makyajın temeli olması gibi!

Sen maskara olurdun!

Sen tam bir maskarasın! Pratik ve hızlı çözümleri seviyorsun. Maskaranın anında etkisi gibi sen de herkesin hayatına anında etki eden çözümler üretiyorsun. Zaman kaybetmek senin bu hayatta tahammül edemeyeceğin tek şey. Kimsenin fark etmediği detayları fark eden birisin sen. Her şeyi sorgular bir yapın da var. Her şeyin mükemmel olmasını istediğin için aslında bu kadar sorguluyorsun. Maskaranın makyajdaki etkisi gibi sen de her ortama etkini bırakıyorsun.

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022'den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
