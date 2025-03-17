Sen Aşksız Yapabilir misin?
Sen Aşksız Yapabilir misin?
Aşk... Kimimiz için onsuz hayat mümkün değilken, kimimiz için özgürlüğün tam tanımı. Peki, sen hangi taraftasın? Aşksız bir hayat düşünemiyor musun, yoksa yalnızlığın tadını mı çıkarıyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşk acısı yaşamak mı, yoksa yalnız kalmak mı daha zor gelir?
4. Yalnız vakit geçirmekten keyif alır mısın?
5. İlişkilerde en önemli şey nedir?
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6. Bir ilişki içinde olmasan da hayatın anlamlı olur mu?
7. İlişkilerde özgürlüğün ne kadar önemli?
8. Arkadaşlarınla mı, sevgilinle mi daha çok vakit geçirirsin?
9. Birinin seni sevmediğini fark ettiğinde ne yaparsın?
10. Aşk senin için ne ifade ediyor?
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Sen aşksız çok iyisin!
Sen aşksız da yaparsın ama aşk olsa iyi olur!
Sen aşkın kendisisin!
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