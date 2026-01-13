onedio
Selen Çetinkaya Kimdir? Selen Çetinkaya Neden Gözaltına Alındı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.01.2026 - 12:35

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya hakkındaki gözaltı haberleri gündeme oturdu.

Bu gelişmenin ardından kamuoyunda özellikle Selen Çetinkaya’nın kim olduğu ve gözaltına alınıp alınmadığı soruları öne çıktı. Peki, Selen Çetinkaya kimdir? Gözaltına mı alındı?

Selen Çetinkaya Kimdir?

Selen Çetinkaya hakkında kamuoyuna açık kaynaklarda ayrıntılı meslek / kariyer bilgisi yer almıyor; yani şu an için kamuya mal olmuş bir sanatçı, sosyal medya fenomeni ya da tanınmış bir kişi olarak net bir profili bilinmiyor.Bunun yerine ismi, İstanbul’daki geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında gündeme geldi. Sosyal medya profilinde yer alan bilgiye göre kendisinin Seleggtion isimli bir gıda markasının sahibi olduğu biliniyor.

SELEN ÇETİNKAYA GÖZALTINA ALINDI MI?

Burak Doğan'ın aktardığına göre *Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir.”

