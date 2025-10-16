onedio
Seçtiğin Sandık Bastırdığın Zaafını Gün Yüzüne Çıkaracak!

Sena Erdoğdu
16.10.2025 - 14:05

Hepimizin derinlerde gizlediği, zaman zaman kendimize bile itiraf edemediğimiz bir zaafı vardır... Peki ya seninki ne? Belki bir korku, belki bastırılmış bir arzu ya da gizli bir zaaf... Bu testte karşına çıkan sandıklardan birini seçeceksin ve içindeki semboller, bilinçaltına açılan kapıyı aralayacak.

Hazır mısın? Vereceğin tek bir karar, seni kendine dair şaşırtıcı bir gerçekle yüzleştirebilir.

Sen hangi sandığı seçiyorsun?

1. Sandık

Bastırdığın Zaaf: Her şeye hakim olma ihtiyacı.

Dışarıdan bakıldığında sakin, planlı, disiplinli ve sorumluluk sahibi biri olarak algılanıyorsun. İnsanlar sana güvenir, çünkü ne zaman ne yapılması gerektiğini bilirsin ve genellikle her şeyin yolunda gitmesini sağlarsın. Düzen senin için bir yaşam biçimidir. Planlı olmak, sadece bir tercih değil; aynı zamanda iç huzurunun temelidir. Ancak tüm bu kontrol arzusu, derinlerinde taşıdığın bir kaygının ürünü olabilir: Belirsizlik korkusu. Kontrol sende olmadığında, içten içe huzursuzluk hissedersin. Planların dışına çıkıldığında ya da olaylar senin müdahalen dışında geliştiğinde, zihninde bir alarm çalar. Her şeyin sorunsuz ve düzenli olması için büyük çaba harcarsın. Bazen bunun seni ne kadar yorduğunun farkına bile varmadan. Bu yönün seni başarıya taşıyan güçlü bir yan olsa da, bazen spontane gelişen güzellikleri kaçırmana, akışta olamamana da neden olabilir.

2. Sandık

Bastırdığın Zaaf: Sevilme ve beğenilme ihtiyacı.

Kendini güçlü, özgüvenli ve bağımsız biri olarak görüyorsun. Hayatını kendi doğrularınla yaşadığını, kimseye bağlı kalmadan karar verebildiğini düşünüyorsun. Ve bu büyük ölçüde doğru. Dışarıdan bakıldığında duruşun sağlam, tavırların kendinden emin. Ancak bu güçlü duruşun ardında, çok daha derin ve incelikli bir ihtiyaç gizli: Sevilmek, beğenilmek ve onaylanmak. Başkalarının seni nasıl gördüğü, düşündüğünden daha fazla etkiliyor seni. Özellikle değer verdiğin kişilerden gelen en ufak bir eleştiri bile zihninde uzun süre yer edebiliyor. Bazen bir bakış, bir yorum ya da ilgisizlik seni düşündüğünden fazla meşgul ediyor. İçinde, herkesin seni sevmesini, beğenmesini, onaylamasını isteyen bir yan var.

3. Sandık

Bastırdığın Zaaf: İçinde biriken duygular.

Dışarıdan bakıldığında sabırlı, anlayışlı, olgun birisin. Kriz anlarında bile soğukkanlılığını koruyabilir, duygularını kontrol altında tutabilirsin. Bu yönünle etrafına güven veriyor, insan ilişkilerinde yapıcı bir rol üstleniyorsun. Ancak bu yüzeyin altında, zamanla biriken ama dile getirilmeyen duygular var. Aslında içten içe çabuk parlayan, bazı şeyleri derinden dert eden bir yapın var. Ancak öfkeni, kırgınlıklarını ya da hayal kırıklıklarını doğrudan dile getirmek yerine çoğu zaman bastırmayı, “büyüklük göstermeyi” tercih ediyorsun. Çünkü belki de olgun olmak, anlayışlı kalmak, gerekli çatışmalardan kaçınmak senin için bir alışkanlık, hatta bir görev haline gelmiş olabilir. Fakat bu bastırma hali, bir süre sonra içini kemirmeye başlar. Yorgunluk, iç sıkıntısı, hatta patlamaya hazır bir gerginlik olarak geri dönebilir.

4. Sandık

Bastırdığın Zaaf: Yakınlık korkusu.

Kendini dışarıya güçlü, kendine yeten, bağımsız bir birey olarak yansıtıyorsun. Duruşun net, sınırların belirgin. İnsanlar seni kararlı ve mesafeli biri olarak tanıyor olabilir. İçten içe ise, duygusal bağ kurmanın getireceği incinme ihtimali seni tedirgin ediyor. Çünkü yakınlık, savunmasızlık demek senin için ve bu, belki de en çok kaçındığın şeylerden biri. Geçmişte yaşadığın hayal kırıklıkları, güven sarsıntıları ya da ihanetler… Belki sana, duvarlar örmenin daha güvenli olduğunu öğretti. Belki de hep güçlü görünmen gerektiğine inandırıldın. Zayıf görünmekten, duygularını açtığında kontrolü kaybetmekten ya da reddedilmekten korktun. Bu yüzden zamanla etrafına görünmez sınırlar çizdin. Kalbini korumak için mesafeli olmayı tercih ettin.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım.
