Seçtiğin Sandık Bastırdığın Zaafını Gün Yüzüne Çıkaracak!
Hepimizin derinlerde gizlediği, zaman zaman kendimize bile itiraf edemediğimiz bir zaafı vardır... Peki ya seninki ne? Belki bir korku, belki bastırılmış bir arzu ya da gizli bir zaaf... Bu testte karşına çıkan sandıklardan birini seçeceksin ve içindeki semboller, bilinçaltına açılan kapıyı aralayacak.
Hazır mısın? Vereceğin tek bir karar, seni kendine dair şaşırtıcı bir gerçekle yüzleştirebilir.
Sen hangi sandığı seçiyorsun?
1. Sandık
2. Sandık
3. Sandık
4. Sandık
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
