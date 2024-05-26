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Seçtiğin Görsellere Göre, Yemek Alışkanlıklarında Neyi Değiştirmelisin?

etiket Seçtiğin Görsellere Göre, Yemek Alışkanlıklarında Neyi Değiştirmelisin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 21:01

Yeme alışkanlıklarımız, sağlık ve yaşam kalitemiz üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Ancak bazen hangi değişikliklerin yapılması gerektiğini belirlemek zor olabilir. Bu test, mevcut yeme alışkanlıklarını değerlendirip potansiyel olarak daha sağlıklı bir yöne gitmek için nerede iyileştirmeler yapabileceğini belirlememize yardımcı olacaktır.

Hazırsan başlayalım 👇

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1. Gözüne güzel gözüken kahvaltıyı seç!

2. Bunlardan hangisini tercih edersin?

3. Birini seçmek hiç bu kadar zor olmamıştı!

4. Seç bakalım birini :)

5. Hangisi?

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6. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım.

7. Neredeyse bitiriyoruz, dondurmanı seç.

8. Son olarak, bir tatlı seç!

Daha az yağ tüketmelisin!

Daha az yağ tüketmelisin!

Evet, sen de haklısın, kızartma dünyanın en güzel şeylerinden biri. Ancak daha az yağ kullanmanın da lezzetli yemeklerin keyfini çıkarabileceğini söylesek, bize inanır mıydın? Philips Airfryer 7000 XXL, en sevdiğin yemekleri %90'a kadar daha az yağ ile mükemmel bir çıtırlıkta pişirmek için sıcak havayı kullanır. Bu da yemeklerinin daha sağlıklı olmasını sağlar. Dolayısıyla, sevdiğin yemeklerin tadını çıkarırken daha sağlıklı bir alternatif denemek istersen, Philips Airfryer senin için harika bir seçenek olabilir.

Sebze tüketmeye özen göstermelisin!

Sebze tüketmeye özen göstermelisin!

Evet, sen de haklısın, insan her gün güzel şeyler yemek istiyor. Ancak sebzeli ve sağlıklı yemeklerin lezzetli olmadığı algısını bir an önce yıkmalısın. Philips'in sağlıklı yaşam için her gün lezzetli Airfryer tarifleri var. Kendin ve ailen için yüzlerce ağız sulandırıcı, lezzetli, hızlı ve sağlıklı tarifi keşfedebilirsin. HomeID tarifleri, beslenme uzmanları tarafından özel olarak hazırlanır ve her gün doğru seçimler yapmanı kolaylaştırır. Dolayısıyla, sebzeleri daha fazla tercih etmek ve sağlıklı yeme alışkanlıklarını benimsemek için Philips Airfryer 7000 XXL, harika bir yardımcı olabilir.

Daha fazla ev yemeği yapmalısın.

Daha fazla ev yemeği yapmalısın.

Elbette, hayatın yoğun temposu arasında evde yemek yapmak bazen zorlayıcı olabilir, ancak sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmak için ev yemeği yapmanın önemi büyük. Dışarıdan yemek siparişi vermek pratik gibi görünse de, evde pişirdiğin ve içeriğini bildiğin yiyecekler sağlığın için kesinlikle daha iyidir. Philips Airfryer 7000 XXL gibi pratik mutfak araçlarıyla, yemek yapmak sadece bir zorunluluk olmaktan çıkıp keyifli bir aktivite haline gelebilir. Daha fazla ev yemeği yaparak %50'ye kadar daha hızlı ve lezzetli yemekler pişirebilir, böylece zaman ve enerjiden tasarruf edersin. Sağlıklı ve lezzetli yemekler evin mutfağında seni bekliyor. Ayrıca Philips'in yeni Otomatik Pişirme Programları, aceleniz varken yemek pişirme sürecindeki stresi yok eder. Yalnızca malzemeyi seçin, miktarı belirleyin ve Airfryer'ınızın her seferinde mükemmel sonuçlar için en iyi ayarları seçmesine izin verin.

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